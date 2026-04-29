En la previa al show de Megadeth: Dave Mustaine fue declarado Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires

Megadeth se despide de los escenarios y su último show en Argentina será este jueves 30 de abril de 2026 en Tecnópolis . El histórico show será parte de su gira mundial de despedida “THIS WAS OUR LIFE 2026” .

"Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a la Ciudad de Buenos Aires por esta distinción, nombrando a Dave Mustaine como Huésped de Honor. Es un honor que refleja no solo su legado, sino también la profunda conexión entre su música y el público argentino . Estamos verdaderamente agradecidos por este reconocimiento", escribió la banda a través de sus redes sociales.

Las entradas para el show de Megadeth en Tecnópolis están a la venta a través de fullticket.com. Con tarjetas Visa hay 3 cuotas sin interés.

Puertas 17hs

Show de Megadeth 21hs

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El mensaje de despedida de Dave Mustaine tras anunciar el final de Megadeth

"Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionalmente. La mayoría no logran irse en sus propios términos, y en esa situación me encuentro ahora mismo. He viajado por el mundo y he ganado millones y millones de fans y la parte más difícil de todo esto es decirles adiós", declaró Dave Mustaine hace unos meses en un comunicado oficial que confirmó el fin de la banda.

"Estamos ansiosos por que escuchen este álbum y nos vean en la gira. Si alguna vez hubo un momento perfecto para lanzar un nuevo álbum, es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para dar la vuelta al mundo, es ahora. Este también es el momento perfecto para anunciarles que es nuestro último álbum de estudio. Hemos hecho muchos amigos a lo largo de los años y espero verlos a todos en nuestra gira mundial de despedida".

"No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años. Hemos hecho algo juntos realmente maravilloso y probablemente no vuelva a suceder. Empezamos un estilo musical, iniciamos una revolución, cambiamos el mundo de la guitarra y su forma de tocar, y cambiamos el mundo. Las bandas en las que toqué han influido en el mundo. Los quiero a todos por ello. Gracias por todo".