Se cayó ChatGPT a nivel mundial por fallas en los servidores + Seguir en









Open AI está presentado fallo a nivel global y su chatbot no tiene todas las funciones disponibles.

Se cayó ChatGPT y no permite recibir consultas.

El chatbot de Open AI, ChatGPT, no está funcionando debido a fallas en los servidores. Miles de usuarios en el mundo levantaron el alerta a través de las redes sociales. La empresa todavía no emitió ningún comunicado oficial.

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Según downdetector, en Argentina la Inteligencia Artificial no permite realizar consultas. Otros usuarios remarcan que no pueden acceder al historial de chats.

ChatGPT Freepik Cerca del mediodía, el sistema comenzó a reestablecerse, aunque todavía el servicio no está al 100%. De hecho, algunos usuarios ya tienen en funcionamiento el chatbot.

A pesar de no haber emitido ningún comunicado, en la página de estado de Open AI indicaron que están “investigando reportes de errores”, aunque todavía no detectaron oficialmente cuál fue la falla.

Alternativas de IA ante la caída de ChatGPT Google IA gemini.png Google Google Gemini: el chatbot de Google ha mejorado sustancialmente en los últimos meses y es una excelente alternativa, incluso en su versión gratuita.

Google NotebookLM: para el procesamiento de textos, esta IA es ideal.

Claude: Ideal para redacción y análisis de textos largos, aunque su versión gratuita es muy limitada.

Microsoft Copilot: aunque usa tecnología de OpenAI, mantiene estabilidad de forma independiente.