Gustavo Melella blinda la reforma constitucional fueguina: convocó a elecciones convencionales para el 9 de agosto

Luego de una larga trama, el gobernador fijó la fecha en la que Tierra del Fuego deberá elegir a los 15 dirigentes que reformarán la Carta Magna local. La Legislatura aprobó el proceso hace casi tres años pero la Justicia dilató los tiempos.

Tras largos meses de incógnita, el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella , terminó con el misterio y le puso fecha a las elecciones para convencionales constituyentes : serán el 9 de agosto . Ese día, los fueguinos irán a las urnas para elegir a los 15 dirigentes -siete titulares y ocho suplentes- que se encargarán de reformar la Constitución provincial.

“El 9 de agosto los fueguinos y fueguinas vamos a comenzar a escribir una nueva etapa institucional. Queremos una Constitución que mire hacia adelante, que sea más transparente, más ágil y que recupere la confianza de la gente”, afirmó Melella en las redes sociales al anunciar el decreto -al que tuvo acceso Ámbito - que oficializa la dilatada convocatoria.

Al respecto, el mandatario comentó: "Soñamos con una provincia donde los derechos no sean promesas. Donde no haya privilegios para pocos. Donde el esfuerzo de las familias fueguinas tenga respaldo real en la ley". "Esto es de todos. La reforma la construimos juntos, con las voces de nuestra comunidad. Tierra del Fuego tiene futuro, y ese futuro empieza el 9 de agosto", completó.

De esta manera, el gobernador austral da un paso clave en una trama alargada por demás. La misma se inició en diciembre del 2023, cuando la Legislatura fueguina aprobó por 10 votos positivos y cuatro negativos la ley provincial 1.529, que estableció la necesidad de la reforma parcial de la Carta Magna local. Consta de la modificación de 70 de los 211 artículos de la Constitución.

En julio del 2024, Melella había convocado a elecciones para el 10 de noviembre. Sin embargo, en agosto, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el legislador opositor Jorge Lechman, de Somos Fueguinos, y suspendió el proceso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gustavomelella/status/2049499113616535674&partner=&hide_thread=false Soñamos con una provincia donde los derechos no sean promesas. Donde no haya privilegios para pocos. Donde el esfuerzo de las familias fueguinas tenga respaldo real en la ley. — Gustavo Melella (@gustavomelella) April 29, 2026

De acuerdo al STJ, el Estado tenía 210 días para convocar a las elecciones a partir de la promulgación de la ley. Ese hecho recién se produjo con la publicación de un decreto el 30 de julio, es decir, cinco días después del plazo establecido.

"Hay sectores fuertes y poderosos de nuestra provincia que se resisten siquiera a debatir y poder dar un cambio que la mayoría de la población, sus autoridades y sus legítimos representantes entendemos que es necesario", se quejó Gustavo Melella en la ocasión.

La pulseada tuvo su episodio de mayor tensión con el allanamiento de la Casa de Gobierno en manos de la Gendarmería, en búsqueda de documentación por "presunta falsificación" de instrumento público. La orden fue del Juzgado de Instrucción N°1, del Distrito Judicial Sur de Tierra del Fuego, a cargo del Dr. Sergio Alberto Pepe.

Finalmente, un año después, los jueces María del Carmen Battaini, Carlos Sagastume, Edith Cristano y Javier Muchnik dieron luz verde, y habilitaron un plazo de hasta 210 días para fijar la nueva fecha electoral. Ahora, el llamado a las urnas del jefe provincial llegó 24 horas antes de que los legisladores se dispusieran a tratar la derogación de la ley que habilitaba la reforma.

Melella Harrington Vuoto Daniel Harrington, Gustavo Melella y Walter Vuoto.

Al filo del plazo, el líder patagónico pisó el acelerador. Desde la aprobación del proyecto hasta la fecha, corrió agua bajo el puente. Actualmente, la provincia se encuentra sumida en una profunda crisis económica. La desregulación de las importaciones de electrodomésticos, en especial de celulares, golpea a la economía fueguina. En Río Grande, capital de la industria local, se estima que se perdieron 10 mil puestos de trabajo en dos años.

De hecho, esta semana, la empresa BGH paralizó su planta en la ciudad por 45 días y hay incertidumbre por 1.000 puestos de trabajo. A eso se suma la intervención de puerto de Ushuaia por un año (decretada por Nación), una medida que le quito poder a la provincia sobre una caja clave y que valió una nueva escalada entre el mandatario aliado del peronismo y la administración de Javier Milei.

Las tensiones económicas tienen su correlato en la política. A diferencia del 2023, hoy el escenario es de atomización. Unión por la Patria dejó de existir como tal. Por un lado, los intendentes de Río Grande, Martín Pérez, y de Tolhuin, Daniel Harrington, rompieron con el Ejecutivo y conformaron "Provincia Grande", un espacio que tuvo su bautismo de fuego en las elecciones del 2025, donde consiguió el tercer puesto bajo el lema "Defendamos Tierra del Fuego".

Desde la flamante escudería, reiteraron su rechazo la reforma constitucional. "Nos parece una decisión a contramano de las prioridades y urgencias que atraviesa la provincia", consideraron a Ámbito. Asimismo, sostuvieron que en un momento de máxima tensión social y laboral, con los docentes permanentemente en paro y un sistema de salud colapsado, "parece una aventura personal que nada tiene que ver con las necesidades de la ciudadanía".

Martín Pérez Quintela Martín Pérez, intendente de Río Grande, junto al gobernador riojano, Ricardo Quintela.

En tanto, Melella, que proviene de la marca panperonista FORJA, se alió al Partido Justicialista, comandado por el alcalde de Ushuaia, Walter Vuoto, para la reyerta electoral del 2025. La aglomeración no fue suficiente: La Libertad Avanza terminó imponiéndose y le arrebató un senador al PJ. La sintonía, además, duró poco. A principios de año, Vuoto alzó la voz denunciando recortes en los fondos destinados a los municipios y apuntó en duros términos contra el gobernador.

Desde las filas del peronismo analizaron la jugada como un intento del titular del Ejecutivo por no licuar su capital político en horas complejas.

Para las elecciones convencionales, se anticipa un mapa variopinto de fuerzas, donde tallarán FORJA, el PJ, Provincia Grande y LLA en el menú principal. También sellos de estirpe local como Somos Fueguinos y el Movimiento Popular Fueguino, prestos a reconfigurar el mapa de alianzas.

Los libertarios, además, están dispuestos a jugar fuerte. Impulsado por la victoria de octubre, el diputado nacional Santiago Pauli presidirá en Ushuaia el "Foro Fin del Mundo", un encuentro que tendrá como orador principal al ministro de Economía, Luis Caputo, y que servirá para el lanzamiento de Patagonia Libre, un nuevo think tank de la órbita violeta.

Entre las principales polémicas, la oposición presume que la modificación de la Carta Magna habilitaría a Gustavo Melella a competir por un tercer mandato. Actualmente, cursa su segunda gestión y estaría inhabilitado para ir por una tercera. Dentro del peronismo, Pérez ya se anotó para la competencia. El liberal Pauli piensa lo propio en LLA. Aunque no lo admite, Vuoto también tendría intención de dar la pelea.