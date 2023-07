"Así se hace la mejor medialuna": lanzó un desafío en TikTok y desató una guerra entre panaderos

El desafío de los colegas panaderos

"Querido -no tan- amigo Víctor: cuando la masa te salga mejor que a mí, hablamos", respondió un usuario.

"Mis respetos a los panaderos viejos, pero que me etiquete el que tenga mi edad y saque un pan así", insistió Víctor.

medialuna tiktok 2.mp4

"Últimamente la gente me reconoce cuando salgo a la calle o a bailar. Me saludan, me piden fotos y me dicen '¡etiquetame!'", reconoció.

Su crecimiento en TikTok

Gracias a su permanente actividad en la red social china, el joven panadero superó los 320.000 seguidores y 6 millones de likes en TikTok.

Lo cierto es que Víctor también recibió muchas críticas por su particular forma de trabajar, ya que no utiliza maquinarias y usa solo sus manos, algo que no está bien visto por los profesionales.

"Así es como se trabaja realmente en las panaderías", aseguró pese a las críticas.

"Si yo soy panadero es gracias a mi papá que me enseñó el oficio. Creo que está orgulloso de mí. Aunque siempre me dice que no lo voy a superar, yo ya lo hice hace tiempo", completó.