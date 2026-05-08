La UTN Buenos Aires impulsará un ciclo sobre inteligencia artificial y videojuegos para acercar formación y empleo

Se trata de un ciclo de actividades abiertas orientadas a la intersección entre tecnología, creatividad e industria. La propuesta, organizada junto a BA in Games, apunta a estudiantes, desarrolladores, artistas digitales, entre otros.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria y promovida desde la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo y Producción de Videojuegos.

La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Buenos Aires pondrá en marcha un ciclo de actividades abiertas orientadas a la intersección entre tecnología, creatividad e industria, con foco en inteligencia artificial (IA) , pixel art y diseño de personajes. La propuesta, organizada junto a BA in Games , apunta a estudiantes, desarrolladores, artistas digitales y a todos los interesados en los nuevos lenguajes de la economía creativa.

El ciclo forma parte de una estrategia más amplia de la UTN.BA para consolidarse como un puente entre la formación académica y la empleabilidad, en un contexto donde la industria de los videojuegos y las tecnologías aplicadas al diseño muestran un crecimiento sostenido y demandan perfiles cada vez más interdisciplinarios.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria y promovida desde la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo y Producción de Videojuegos, dirigida por Ingrid Kitainik . Desde ese espacio se busca integrar herramientas de IA con procesos creativos, combinando arte y tecnología en experiencias prácticas alineadas con las dinámicas reales del sector.

El cronograma comenzará el miércoles 13 de mayo con la charla “Inteligencia Artificial como herramienta en el Arte y Diseño”, donde se abordará el uso de IA en procesos creativos y se presentará un caso práctico desarrollado en una Game Jam realizada en Buenos Aires.

El cronograma comenzará el miércoles 13 de mayo con la charla “Inteligencia Artificial como herramienta en el Arte y Diseño”.

El segundo encuentro será el miércoles 20 de mayo con un taller de “Pixel Art”, orientado a introducir a los participantes en los fundamentos técnicos y estéticos de este lenguaje visual característico de la industria del videojuego, con fuerte presencia tanto en desarrollos independientes como en producciones comerciales.

El cierre del ciclo llegará el sábado 23 de mayo con una JAM de Arte y Diseño de Personajes, una jornada intensiva de producción colaborativa que incluirá mentorías, workshops, charlas especializadas y presentación de proyectos. Durante el evento, además, habrá espacios de prueba de dispositivos profesionales y una instancia de premiación para las mejores producciones, con el acompañamiento de partners del sector como Collider Craftwork y Wacom.

Si bien las actividades están integradas en un mismo eje temático, cada instancia es independiente, lo que permite a los participantes elegir según sus intereses y disponibilidad.

Con esta propuesta, la UTN.BA busca fortalecer su posicionamiento en el ecosistema tecnológico y creativo, ampliando los espacios de formación, actualización profesional y vinculación con una industria que combina innovación, talento y nuevas oportunidades de desarrollo económico.

Microsoft evalúa frenar su meta de energía limpia por el boom energético de la inteligencia artificial

Microsoft analiza la posibilidad de retrasar o incluso abandonar uno de sus compromisos climáticos más ambiciosos: abastecer el 100% de su consumo eléctrico con energía limpia las 24 horas del día para 2030.

Según reveló Bloomberg, la compañía mantiene discusiones internas sobre la viabilidad del plan conocido como “100/100/0”, lanzado en 2021 como parte de su estrategia global de descarbonización.

La meta planteaba que toda la electricidad consumida por Microsoft proviniera, en cada hora del día, de fuentes libres de emisiones dentro de las mismas redes eléctricas donde opera la empresa. El posible cambio de estrategia refleja el fuerte impacto que está teniendo la expansión de la inteligencia artificial sobre el consumo energético global de las grandes tecnológicas.