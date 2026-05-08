Apple e Intel cerraron un acuerdo preliminar para fabricar chips + Seguir en









Las compañías cerraron un entendimiento tras más de un año de negociaciones. La noticia impulsó las acciones de Intel en Wall Street, aunque todavía no trascendió para qué productos de Apple se destinarían los componentes.

Apple e Intel avanzan en un acuerdo preliminar para la fabricación de chips.

Apple e Intel alcanzaron un acuerdo preliminar para que la firma estadounidense fabrique algunos de los chips que utilizarán los dispositivos del fabricante del iPhone, según informó este viernes The Wall Street Journal.

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El entendimiento llega después de más de un año de negociaciones entre ambas compañías y, de acuerdo con el reporte, habría quedado formalizado en los últimos meses. Sin embargo, todavía no está definido públicamente para qué productos de Apple se destinarían los componentes fabricados por Intel.

La noticia tuvo un impacto inmediato en Wall Street, donde las acciones de Apple registraban una suba cercana al 2%, mientras que los papeles de Intel profundizaban sus ganancias y llegaban a escalar alrededor de 14%, en medio de las expectativas por el posible alcance del acuerdo.

Qué implica el acuerdo entre Apple e Intel La posibilidad de producir chips para Apple representa un movimiento de alto impacto para Intel, que busca relanzar su negocio de fabricación de semiconductores y recuperar protagonismo frente a otros jugadores globales del sector.

La compañía intenta consolidarse como un actor central en una industria atravesada por la creciente demanda de procesadores para inteligencia artificial, robótica, computación avanzada y dispositivos de nueva generación.

En ese marco, el eventual acuerdo con Apple se suma a otros movimientos recientes de Intel. El mes pasado, la empresa también se asoció con Tesla y SpaceX, compañías de Elon Musk, para fabricar procesadores vinculados al proyecto Terafab, orientado a impulsar desarrollos de inteligencia artificial y robótica.

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