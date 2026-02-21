Con estos 3 pasos podés recuperar tu cuenta hackeada de WhatsApp, pero tenés que ser rápido

Tu perfil y datos de la app de mensajería pueden quedar en manos ajenas si no frenas el problema a tiempo.

Perder el acceso a tu perfil de WhatsApp es una situación preocupante. En la mayoría de los casos, el problema empieza cuando alguien consigue el código que llega por SMS y registra ese número en otro celular.

Una vez que pasa eso, el control pasa al estafador en pocos minutos. Pero por suerte, existe una forma directa de retomar el manejo si actuás de manera rápida. Quien reaccione primero va a tener la ventaja y el tiempo a su favor.

Es primordial que no tardes en seguir estos pasos:

La aplicación WhatsApp funciona con una sola sesión principal por línea telefónica. Por eso, el primer movimiento consiste en abrir la app e ingresar tu número como si fuera una activación nueva.

Pedí el código por SMS e ingresalo apenas lo recibís. Ese paso cierra la sesión que abrió el intruso en otro equipo . Si la otra persona activó la verificación en dos pasos, el sistema puede pedir un PIN adicional. En ese caso, elegí la opción para restablecerlo y aguardá el plazo indicado por la plataforma.

Avisá a tus contactos

Después de retomar el perfil, informá a familiares, amigos y compañeros de trabajo sobre lo ocurrido. Durante el lapso en que el atacante tuvo acceso, pudo enviar pedidos de dinero o solicitar códigos a otras personas.

Revisá las conversaciones recientes y comprobá si salieron mensajes extraños. También entrá en la sección de dispositivos vinculados y cerrá cualquier sesión que no reconozcas. Esa revisión ayuda a evitar nuevos inconvenientes.

Activá más protección

Una vez que todo vuelve a la normalidad, reforzá la seguridad. Desde el menú de ajustes podés habilitar la verificación en dos pasos y crear un PIN propio. Agregá un correo electrónico de recuperación para facilitar futuros restablecimientos.

Nunca compartas el código que llega por mensaje de texto. La empresa no solicita esa información por llamada ni por chat. Si alguien lo pide, se trata de una estafa.

¿Qué pasa si no podés recuperarla?

En algunos casos el delincuente configura un PIN y bloquea el acceso. Si no lográs ingresar luego de intentar el restablecimiento, podés comunicarte con el soporte oficial desde la propia aplicación o enviar un correo a [email protected] con tu número en formato internacional y una descripción del problema.

El equipo de asistencia evaluará la situación y dará instrucciones para verificar la identidad. El proceso puede demorar algunos días, pero suele recuperar el perfil.