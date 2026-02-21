¿Qué va a pasar con la Tarjeta Alimentar en marzo? ANSES aclaró los montos + Seguir en









El organismo previsional informó cómo quedan los valores del refuerzo nutricional y la asignación familiar de este mes.

La Tarjeta Alimentar se otorga a quienes cobran la AUH.

En medio de las actualizaciones mensuales que impactan en las distintas prestaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), muchas familias consultan si habrá cambios en el refuerzo destinado a la compra de alimentos.

Mientras que varias asignaciones se ajustan por el índice de inflación, el programa de la Tarjeta Alimentar mantiene sus cifras sin modificaciones para el tercer mes del año. Desde Ámbito te compartimos el detalle completo y cómo queda el ingreso total para quienes también cobran la AUH.

auh-infancias.jpg Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar de ANSES El beneficio alcanza a grupos específicos que ya perciben otras asignaciones. Está dirigido a titulares de la Asignación Universal por Hijo con chicos de hasta 17 años inclusive. También lo reciben quienes cobran AUH por hijo con discapacidad, sin tope de edad.

Además, acceden las personas gestantes desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo y las madres de siete hijos o más que perciben una pensión no contributiva.

El dinero se acredita en la misma cuenta y en la misma fecha que la prestación principal. No requiere un trámite adicional, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en el sistema de Administración Nacional de la Seguridad Social.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en marzo 2026 A diferencia de otras ayudas que se ajustan por movilidad, este complemento alimentario no cambia su valor en marzo. Las cifras siguen de la siguiente manera: $52.250 para familias con un hijo.

para familias con un hijo. $81.936 para quienes tienen dos hijos.

para quienes tienen dos hijos. $108.062 en el caso de tres o más hijos. Estos importes se depositan de forma automática junto con la asignación correspondiente. AUH de ANSES: cuánto cobro en marzo La Asignación Universal por Hijo sí tendrá un incremento del 2,9%, con ese ajuste, el valor bruto por cada hijo sube a $132.840. Pero de todas formas, el organismo retiene el 20% todos los meses hasta que se presente la libreta con los controles de salud y escolaridad. Por eso, el pago directo equivale al 80% del total, alrededor de $106.272 por hijo. Si se suman ambos conceptos, los ingresos aproximados quedarían así: Un hijo: $106.272 de AUH más $52.250 del refuerzo, total $158.522 .

. Dos hijos: $212.544 más $81.936, total $294.480 .

. Tres hijos: $318.816 más $108.062, total $426.878. Para evitar demoras o suspensiones, lo mejor es revisar la información personal en Mi ANSES y cumplir con la entrega de la Libreta en los plazos establecidos.

Temas ANSES