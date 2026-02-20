SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
20 de febrero 2026 - 17:26

El dólar blue retrocedió en la semana, pero la brecha con el oficial se amplió a casi 4%

El tipo de cambio informal volvió a terreno negativo en el acumulado semanal, pero la caída del dólar oficial acrecentó la distancia.

El dólar blue retrocedió este viernes.

El dólar blue retrocedió este viernes.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Así, el tipo de cambio informal retornó a terreno negativo en el acumulado semanal (-0,7%), pero la brecha con el dólar mayorista se amplió al 3,9%, luego de que este retrocediera un 1,7%.

Informate más

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 20 de febrero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.376 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 20 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.813,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 20 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.448,28, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 20 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s67.736,3, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias