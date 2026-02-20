El dólar blue retrocedió en la semana, pero la brecha con el oficial se amplió a casi 4%

El tipo de cambio informal volvió a terreno negativo en el acumulado semanal, pero la caída del dólar oficial acrecentó la distancia.

El dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

Así, el tipo de cambio informal retornó a terreno negativo en el acumulado semanal (-0,7%) , pero la brecha con el dólar mayorista se amplió al 3,9%, luego de que este retrocediera un 1,7%.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.376 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.432,07 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,1% .

El dólar MEP opera a $1.402,08 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9% .

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 20 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.813,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 20 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.448,28, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 20 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s67.736,3, según Binance.