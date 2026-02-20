El dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue retrocedió en la semana, pero la brecha con el oficial se amplió a casi 4%
El tipo de cambio informal volvió a terreno negativo en el acumulado semanal, pero la caída del dólar oficial acrecentó la distancia.
Así, el tipo de cambio informal retornó a terreno negativo en el acumulado semanal (-0,7%), pero la brecha con el dólar mayorista se amplió al 3,9%, luego de que este retrocediera un 1,7%.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 20 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.376 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 20 de febrero
El dólar CCL opera a $1.432,07 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,1%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 20 de febrero
El dólar MEP opera a $1.402,08 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 20 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.813,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 20 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.448,28, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 20 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s67.736,3, según Binance.
