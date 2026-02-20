La nueva función de WhatsApp para proteger los mensajes de sus usuarios + Seguir en









La aplicación de mensajería online se encuentra desarrollando una de sus funciones más efectivas hasta el momento para garantizar la seguridad cibernética de sus usuarios.

Por el momento, esta función continúa en etapa de desarrollo. Desde WhatsApp estarían afinando los detalles y evaluando cómo integrarla de manera adecuada con el resto de las herramientas de seguridad ya existentes.

En WhatsApp se concentran gran parte de nuestras conversaciones cotidianas. Si bien muchas no requieren protección adicional, otras contienen información privada que no queremos que terceros puedan leer o a la que puedan acceder. Hasta ahora, las opciones para resguardar esos chats se limitaban a bloquear el teléfono con PIN, patrón o huella digital, o bien activar la verificación en dos pasos para impedir que alguien registre el número en otro dispositivo.

Frente a este escenario, hay novedades alentadoras: la plataforma estaría trabajando en una nueva función de seguridad pensada para reforzar la protección de las cuentas. De esta manera, WhatsApp busca sumar una capa extra de verificación para asegurarse de que quien intenta acceder sea realmente el propietario de la cuenta.

whatsapp-logo.jpg Cómo será la función de contraseña para proteger los chats en WhatsApp La nueva función de WhatsApp se trata de un “escudo” adicional que permite proteger el acceso con una contraseña, la cual se solicitará al iniciar sesión o al registrar la cuenta luego de ingresar el código de seis dígitos.

La contraseña será definida por el propio usuario y podrá combinar letras y números, con una extensión que irá de 6 a 20 caracteres. Además, existirá la posibilidad de modificarla o eliminarla en cualquier momento.

Se trata de una función opcional dentro de WhatsApp, ya que, si bien la elección queda en manos del usuario, nunca está de más sumar medidas de protección adicionales frente a la creciente amenaza de los ciberdelincuentes.

Una vez finalizada la fase de pruebas, la previsión es que la novedad se implemente de forma progresiva a través de próximas actualizaciones de la aplicación.

