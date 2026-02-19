Los primeros 15 minutos son clave y esto es lo que tenés que hacer si te hackearon WhatsApp

Reaccionar rápido puede frenar el daño y proteger tus datos personales, contactos y hasta el dinero de tu cuenta.

Los primeros 15 minutos despues de un hackeo son fundamentales para proteger tus datos.

El hackeo es uno de los delitos informáticos más comunes en la Argentina. A través de engaños por mensaje, enlaces falsos o programas maliciosos, los atacantes logran ingresar a perfiles personales y los usan para llevar a cabo sus estafas .

Cuando esto pasa, cada segundo cuenta . Actuar de manera instantánea puede marcar la diferencia entre recuperar el control o sufrir pérdidas económicas y la exposición de información privada.

Un ataque digital generalmente empieza con el robo de claves mediante phishing o archivos infectados. Si el delincuente no es bloqueado a tempo, puede cambiar datos de recuperación e inhabilitar al dueño legítimo.

En los primeros minutos lo mejor es cortar la conexión a internet del celular o la computadora afectada. Desactivar WiFi o datos móviles puede interrumpir el contacto con el atacante. Si todavía hay acceso a la cuenta, es fundamental cerrar todas las sesiones abiertas desde la configuración de seguridad.

El siguiente paso es modificar la contraseña desde un dispositivo confiable , distinto al que pudo quedar comprometido. La nueva clave debe ser extensa, combinar letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos, y no repetirse en otros servicios. También es fundamental activar la verificación en dos pasos , que suma un código adicional cada vez que alguien intenta ingresar.

Después hay que revisar el resto del ecosistema digital. Si la misma contraseña estaba en otras plataformas, hay que cambiarla. Además, te conviene controlar si se alteraron los correos alternativos, números de teléfono o mensajes enviados sin autorización.

Además es recomendable analizar el equipo con una herramienta de seguridad actualizada para detectar aplicaciones sospechosas. Borrar programas desconocidos y actualizar el sistema operativo ayuda a evitar posibles vulnerabilidades.

Por último, hay que avisar a familiares y amigos, ya que esto evita que caigan en pedidos de dinero o enlaces falsos enviados en tu nombre. Si hubo un riesgo financiero, hay que contactarse con el banco.

Tips para evitar problemas a futuro

La prevención reduce las probabilidades de sufrir un nuevo episodio. Por ejemplo, una medida central es crear contraseñas únicas para cada servicio. Los gestores de claves pueden colaborar en esa tarea. Además, mantener aplicaciones y sistemas actualizados corrige fallas de seguridad conocidas.

También conviene desconfiar de mensajes que solicitan códigos de verificación o datos personales. Errores de redacción, una urgencia exagerada o enlaces extraños suelen ser señales de alerta.

Un incidente digital puede darse en cualquier momento. Por eso es fundamental tener claro cómo actuar y reforzar la protección para resguardar tu identidad y tu información.