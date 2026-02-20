Las acciones locales suben y el riesgo país cae luego aprobar en Diputados la reforma laboral

El Gobierno consiguió los votos necesarios para aprobar la ley de reforma laboral en la Cámara de Diputados y ahora solo resta que se ratifiquen los cambios en el Senado.

Los activos argentinos suben -con el S&P Merval al alza, y el riesgo país en retroceso, después de que el Gobierno consiguiera aprobar la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Además, el jueves se conoció que, en enero, la balanza comercial registró un superávit de u$s1.987 millones.

En ese marco, el S&P Merval avanza 0,7% a 2.859.696,650 puntos básicos y dentro de las acciones que más suben se encuentra: Sociedad Comercial del Plata (+4%), Transener (+4%), y Cresud (+2,4%). Pese a esto, desde Bell Investment , recordaron que "el S&P Merval se ubica en el cierre de la semana con una caída superior al 10% en lo que va del mes, sin acompañar las recuperaciones internacionales".

El oficialismo y sus aliados aprobaron en general en la Cámara de Diputados la reforma laboral impulsada por el Gobierno, con 135 votos a favor y 115 en contra. Con el apoyo del PRO, la UCR, el MID y varios bloques provinciales, incluyendo legisladores de gobernadores peronistas de Catamarca y Tucumán que habían votado en contra en el Senado.

Sin embargo, el proyecto deberá retornar a esa Cámara Alta para que ratifique la eliminación del discutido artículo 44 , que proponía reducir los salarios durante las licencias médicas.

El proyecto, de algo más de 200 artículos, introduce cambios de fondo en la legislación laboral: cambia el cálculo de las indemnizaciones por despido , habilita el fraccionamiento de vacaciones y la creación de un banco de horas como alternativa al pago de horas extra, permite ampliar la jornada diaria hasta 12 horas compensando horas pero manteniendo el límite semanal de 48, entre otros puntos.

"Uno de los capítulos más resistidos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes patronales que hoy van a la ANSES, al que la oposición acusa de desfinanciar el sistema previsional. La oposición —encabezada por Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas y la izquierda— calificó la norma de inconstitucional y anticipó que será judicializada una vez que se convierta en ley", explicaron desde CEPEC.

La balanza comercial registró un superávit en enero

En enero, la balanza comercial registró un superávit de u$s1.987 millones. Las exportaciones crecieron 19,3% de forma interanual y 11,4% en términos desestacionalizados. Las importaciones cayeron 11,9% interanual y 6,1% mensual (desestacionalizado), continuando con la normalización tras el adelantamiento de compras previo a las elecciones y probablemente reflejando una actividad económica más débil.

"Como se esperaba, las importaciones parecen haberse estabilizado en un nivel inferior al previo a las elecciones, ahora bajo un esquema de bandas cambiarias más flexible que debería evitar una apreciación excesiva. La cosecha de trigo resultó mejor a la esperada, y las condiciones de soja y maíz también mejoraron respecto de semanas atrás tras las lluvias recientes que mitigaron la sequía de enero, lo que debería sostener los volúmenes de exportación en el primer semestre del año", expresaron desde Max Capital.