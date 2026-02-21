Aseguran que el ataque que evalúa Donald Trump contra Irán podría ser más letal que el primero

El republicano expresó su consideración de avanzar sobre Teherán para llegar a un acuerdo. Especialistas señalan una ambigüedad peligrosa en sus dichos mientras desde el Pentágono anticipan un riesgo significativo si Irán ataca.

Trump expesó su consideración de intervenir Irán para presionarlo a llegar a un acuerdo y voces aseguran que esto podría ser el "preludio a un conflicto mucho más prolongado”.

El presidente de EEUU Donald Trump está evaluando otra campaña militar contra Irán , una decisión que implica riesgos mucho mayores y un conflicto mucho más letal y peligroso que la guerra de 12 días en 2025, aseguraron especialistas. Mientras ambos lados mantienen conversaciones sobre un posible acuerdo nuclear, diversas voces creen que una nueva ofensiva podría implicar un enfrentamiento más prolongado.

En junio de 2025, EEUU se sumó a una ofensiva contra Irán lanzada por Israel con un objetivo específico: bombardear instalaciones nucleares y frenar el desarrollo de capacidades nucleares de Teherán. Días después todas las partes acordaron un alto el fuego, sin pérdidas o bajas del lado estadounidense.

Ahora el Pentágono está involucrado en la mayor concentración de fuerzas militares en Medio Oriente en dos décadas y Trump considera una operación mucho más amplia que la de 2025, aunque sin revelar públicamente qué espera lograr.

El viernes, Trump le expresó a la prensa sus intensiones de presionar a Irán a llegar a un acuerdo, mediante un ataque militar: “Puedo decir que lo estoy considerando”, declaró al comienzo de una reunión con gobernadores en la Casa Blanca.

Algunos funcionarios estadounidenses y expertos en Medio Oriente indicaron que la ambigüedad de los objetivos de Trump en este caso puede ser especialmente peligrosa , porque el gobierno de Teherán podría considerar la ofensiva como una amenaza a su supervivencia.

Como resultado, Irán podría intensificar el conflicto contra EEUU e Israel, algo que no hizo ni tras los ataques de junio ni después de la muerte del general Qassem Soleimani, jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, asesinado por ejército estadounidense en 2020.

Las posibilidades de Irán, en medio de su objetivo de sobrevivir

Para el experto en Irán de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Univeridad Johns Hopkins Vali Nasr, existe el riesgo de que Teherán concluya que su no respuesta por operaciones militares previas puedan haber sido una invitación a que EEUU lo siga amenazando, “y que ahora deba pagar un precio más alto en la guerra”, indicó a The New York Times.

No obstante, para Irán también resulta arriesgado pensar en una represalia a gran escala contra EEUU o Israel ya que hoy un "objetivo primordial es sobrevivir”, apuntó el miembro senior del Fondo Carnegie para la Paz Internacional Karim Sadjadpour.



Así, esta decisión podría llevar a Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a escalar la guerra incluso más allá de lo originalmente planeado y el objetivo final de la campaña pasaría a ser la caída del régimen de los ayatollahs.

“Esto parece un preludio a un conflicto mucho más prolongado”, sostuvo la investigadora del Instituto Cato Katherine Thompson, también exfuncionaria de alto rango el Departamento de Defensa de EEUU durante el primer año del gobierno de Trump. El Pentágono, agrega Thompson, “parece estar anticipando que la respuesta iraní puede representar un riesgo significativo" para sus bases en la región.

Al menos públicamente, los funcionarios del gobierno de Trump insisten en su compromiso de buscar una salida diplomática que lleve a Irán a aceptar nuevas restricciones a su programa nuclear. Sin embargo, en privado reconocen que es difícil imaginar qué podría ofrecerle Irán a Trump en lo inmediato para disuadirlo de lanzar una nueva ofensiva.