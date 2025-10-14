El CEO de Twitch generó polémica al dar una propina de dinero en efectivo a un streamer







Desde hace años que Twitch, la plataforma de transmisiones en vivo, es objeto de críticas por sus estrictas normas y por las reducciones en su sistema de reparto de ganancias. El gesto de su CEO encendió las redes.

Desde hace años, los streamers exigen una mayor participación de los ingresos que generan sus canales. Twitch, en particular, fue objeto de críticas por sus estrictas normas y las reducciones en su sistema de reparto. En medio de esta discusión, el propio director ejecutivo de la compañía, Dan Clancy, protagonizó un hecho que no pasó desapercibido.

Durante una transmisión junto a una creadora de contenido, Clancy decidió hacer algo que no es esperable de un CEO de una de las mayores plataformas de streaming del mundo: le entregó dinero en efectivo en lugar de regalar suscripciones al canal.

En el vídeo, que rápidamente se viralizó en redes, se puede ver que Dan Clancy saca unos billetes y se los dá personalmente a la streamer. Luego, explicó que de esa manera ella recibiría casi un 50 % más del valor total que si realizara la donación mediante Twitch.

De esta manera, este gesto fue interpretado como una muestra de autocrítica hacia el propio modelo de monetización de la plataforma, ya que las suscripciones suelen dejar a los creadores con solo una parte del ingreso total. Sin embargo, también varios usuarios se lo tomaron con humor y destacaron la acción como una simple ironía.

Luego del hecho, los creadores ven en esto una señal positiva de que la dirección de la plataforma es consciente de las preocupaciones de su comunidad, aunque aún esperan medidas concretas para mejorar el reparto de ingresos.

