Doble femicidio en Córdoba: quién era Martín Palacios, el remisero desaparecido que llevó a Pablo Laurta y que hallaron descuartizado

El cuerpo fue encontrado en Entre Ríos. Estaba desaparecido desde el 7 de octubre.

En el marco de la causa por el doble femicidio de Córdoba , las autoridades de Entre Ríos confirmaron el hallazgo de un cuerpo descuartizado que, según los primeros peritajes, pertenecería a Martín Palacios , el remisero desaparecido desde el 7 de octubre , día en que trasladó a Pablo Laurta , acusado del crimen de Mariel Zamudio y Luna Garnier .

Los restos fueron encontrados el lunes alrededor de las 16:30 en un arroyo cercano a Estación Yeruá , una zona rural ubicada a unos 30 kilómetros de Concordia .

El jefe departamental de la Policía de Entre Ríos, Claudio González , informó que el cuerpo “ carece de las extremidades superiores y de la cabeza ” y que se encontraba “ en avanzado estado de descomposición y sin ropa ”.

El ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia , sostuvo este martes que “ el contexto nos permite sospechar en un 99% que el cuerpo hallado puede ser el de Martín Palacios ”. Las tareas de identificación se realizan mediante análisis de ADN y cotejo de huellas.

Martín Palacios , de 49 años , era dueño de una pequeña empresa de remises de alta gama en San Salvador . Sus allegados lo describen como un hombre reservado, responsable y extremadamente prolijo en su trabajo: siempre vestía traje y corbata y solía realizar viajes largos a distintas provincias.

Pablo-Laurta

Los investigadores establecieron que Laurta y Palacios se conocían desde la pandemia, cuando el uruguayo lo había contratado para varios traslados. En una de esas ocasiones, el chofer lo llevó hasta Villa Retiro, el mismo barrio cordobés donde más tarde su vehículo apareció incendiado.

La última vez que se lo vio con vida fue el martes 7 de octubre, alrededor de las 20 horas, frente a la terminal de ómnibus de Concordia. Las cámaras de seguridad muestran a Laurta llegando a pie con un bolso y una mochila, mientras Palacios lo esperaba junto al Toyota Corolla blanco. La grabación captó el momento en que se saludan cordialmente antes de iniciar el viaje.

La desaparición y las primeras pistas

Horas antes del encuentro, Palacios había avisado a su familia que tenía un “traslado ejecutivo”, pero su teléfono se apagó poco después de la medianoche. Su hermana, alarmada por la falta de comunicación, presentó una denuncia por averiguación de paradero.

A las 3 de la madrugada del miércoles 8, otra cámara de seguridad registró a Laurta solo en una estación de servicio de San Salvador, cargando combustible en el auto de Palacios. Los investigadores creen que para ese momento el chofer ya estaba muerto y su cuerpo había sido descartado en algún punto del trayecto.

Pocas horas más tarde, el Toyota Corolla apareció totalmente incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, en las afueras de Córdoba capital, sobre el camino de las Altas Cumbres.

De acuerdo con las primeras conclusiones de la fiscalía, Laurta asesinó al remisero antes de viajar a Córdoba, donde cometió el doble femicidio. La hipótesis principal sostiene que Palacios fue su primera víctima dentro de un plan de fuga y ocultamiento.

Detención y hallazgos clave

El domingo, tras un operativo conjunto entre las policías de Entre Ríos y Córdoba, Laurta fue detenido en un hotel de Gualeguaychú, donde se ocultaba junto a su hijo. En la habitación los agentes hallaron la billetera del remisero y ropa manchada con sangre, que luego fue confirmada como perteneciente a Martín Palacios mediante análisis forense.

Los investigadores no descartan que el acusado haya intentado eliminar rastros del crimen prendiendo fuego el vehículo y desmembrando el cuerpo. La fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar con precisión cómo y cuándo ocurrió el homicidio.

Vecinos y colegas de San Salvador organizaron una vigilia en la plaza principal en memoria de Martín Palacios, a quien recordaron como “un hombre de palabra, buen padre y trabajador incansable”.

El hallazgo del cuerpo refuerza la principal línea de investigación, que apunta a que Pablo Laurta ejecutó una cadena de crímenes planificados, comenzando con el remisero y culminando con el doble femicidio de Mariel Zamudio y Luna Garnier, antes de ser capturado por las fuerzas policiales.