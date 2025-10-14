China prueba un sistema que expulsa baterías de autos eléctricos para evitar incendios







El proyecto apunta a reducir el riesgo por “thermal runaway”, un fenómeno que puede desencadenar explosiones difíciles de controlar.

China avanza en la seguridad de los autos eléctricos

China ensaya un sistema de emergencia que podría redefinir la seguridad en los autos eléctricos. Se trata de una tecnología capaz de detectar un sobrecalentamiento extremo en las baterías y expulsarlas automáticamente del vehículo en menos de un segundo, alcanzando distancias de entre 3 y 6 metros.

El proyecto, desarrollado por el China Automotive Collision Repair & Technology Research Center, apunta a reducir el riesgo de incendios por “thermal runaway”, un fenómeno que puede desencadenar explosiones difíciles de controlar. La idea: separar la batería del habitáculo y evitar daños mayores.

La iniciativa refleja la urgencia de la industria por encontrar soluciones ante incendios de baterías, un problema que, aunque poco frecuente, puede ser devastador y generar desconfianza en los consumidores. China busca explorar todas las vías posibles, incluyendo medidas extremas, mientras continúa desarrollando alternativas más seguras, como baterías de estado sólido, sistemas de refrigeración mejorados e inteligencia artificial para detectar fallas térmicas de manera anticipada.

En paralelo, la prueba evidencia cómo la movilidad eléctrica está impulsando la innovación rápida y disruptiva. A medida que crece el parque de vehículos eléctricos, este tipo de avances pueden marcar la diferencia en la percepción de seguridad y confianza de los usuarios, sentando precedentes para normativas y estándares internacionales de protección frente a riesgos térmicos.