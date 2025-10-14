Ross Duffer, quien cocreó la serie Stranger Things junto a su hermano Matt Duffer para Netflix, reveló la duración de los primeros cuatro episodios de la última temporada de la serie en su cuenta de Instagram el lunes.
"Stranger Things": se reveló la duración de los primeros cuatro capítulos de la temporada final de la serie
La quinta temporada llegará a Netflix en tres partes: el volumen 1 el 26 de noviembre (cuatro episodios), el volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios) y el final el 31 de diciembre.
El estreno de la quinta temporada, "The Crawl", tendrá una duración de una hora y 8 minutos; el episodio 2 (cuyo título aún no se ha revelado ) durará 54 minutos; el episodio 3, "The Turnbow Trap", durará una hora y 6 minutos; y el episodio 4, "Sorcerer", durará una hora y 23 minutos.
La publicación refuta las publicaciones virales en las redes sociales que afirmaron que cada episodio de la temporada 5 duraría al menos 90 minutos, así como un informe de Puck News del 6 de octubre de que los episodios "duran entre 90 minutos y dos horas".
Después de durar casi en su totalidad una hora o menos por episodio desde el estreno del programa en 2016, la cuarta temporada de Stranger Things se expandió significativamente: todos los episodios, excepto uno, duraron más de 70 minutos, y los últimos tres episodios fueron de larga duración, con el final durando dos horas y 22 minutos.
Netflix dividirá la quinta temporada del programa en tres tandas: los primeros cuatro episodios se estrenarán el 26 de noviembre, con "Sorcerer" sirviendo como final de mitad de temporada. Los próximos tres episodios se estrenarán en Navidad, y el final, "The Rightside Up", se estrenará el 31 de diciembre.
Junto con los hermanos Duffer , los episodios fueron dirigidos por el productor ejecutivo Shawn Levy y el cineasta Frank Darabont ("The Shawshank Redemption"). El elenco completo regresa para la temporada final, incluyendo a Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery y Maya Hawke.
