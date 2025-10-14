"Stranger Things": se reveló la duración de los primeros cuatro capítulos de la temporada final de la serie







La quinta temporada llegará a Netflix en tres partes: el volumen 1 el 26 de noviembre (cuatro episodios), el volumen 2 el 25 de diciembre (tres episodios) y el final el 31 de diciembre.

Llega el final de la exitosa serie.

Ross Duffer, quien cocreó la serie Stranger Things junto a su hermano Matt Duffer para Netflix, reveló la duración de los primeros cuatro episodios de la última temporada de la serie en su cuenta de Instagram el lunes.

El estreno de la quinta temporada, "The Crawl", tendrá una duración de una hora y 8 minutos; el episodio 2 (cuyo título aún no se ha revelado ) durará 54 minutos; el episodio 3, "The Turnbow Trap", durará una hora y 6 minutos; y el episodio 4, "Sorcerer", durará una hora y 23 minutos.

La publicación refuta las publicaciones virales en las redes sociales que afirmaron que cada episodio de la temporada 5 duraría al menos 90 minutos, así como un informe de Puck News del 6 de octubre de que los episodios "duran entre 90 minutos y dos horas".

Después de durar casi en su totalidad una hora o menos por episodio desde el estreno del programa en 2016, la cuarta temporada de Stranger Things se expandió significativamente: todos los episodios, excepto uno, duraron más de 70 minutos, y los últimos tres episodios fueron de larga duración, con el final durando dos horas y 22 minutos.

Netflix dividirá la quinta temporada del programa en tres tandas: los primeros cuatro episodios se estrenarán el 26 de noviembre, con "Sorcerer" sirviendo como final de mitad de temporada. Los próximos tres episodios se estrenarán en Navidad, y el final, "The Rightside Up", se estrenará el 31 de diciembre. Junto con los hermanos Duffer , los episodios fueron dirigidos por el productor ejecutivo Shawn Levy y el cineasta Frank Darabont ("The Shawshank Redemption"). El elenco completo regresa para la temporada final, incluyendo a Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery y Maya Hawke.