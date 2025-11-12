El secreto de Starlink que pocos conocen en Argentina: dónde colocar el router para mejorar la conexión de Internet







A raíz del aumento de quejas sobre la inestabilidad del servicio, distintos especialistas descifraron cuál es el problema en común.

La efectivdad de conexión de Starlink depende de la ubicación del router y de la antena satelital.

La empresa de internet de Elon Musk, Starlink, ofrece una de las mayores velocidades de conexión en el mundo. Sin embargo, muchos usuarios reportaron distintos inconvenientes con su estabilidad, sin importar la colocación de la antena satelital, por lo que muchos especialistas señalaron la incorrecta ubicación del router como el problema clave.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El kit de hardware de la compañía incluye al router Gen 3, un dispositivo que ayuda a dirigir la conexión a internet de manera equitativa en todas las habitaciones del hogar. Esto sucede gracias a que el aparato amplía el alcance del wifi a cualquier parte de la casa.

Cómo colocar el router de Starlink para mejorar el servicio starlink apple Según los expertos, la posición del router es fundamental para la propagación del internet en un establecimiento. Es por ello que recomiendan no colocarlo dentro de cajas metálicas o entre elementos que puedan obstruir la conexión, sino en soportes de plástico o fibra sintética, ya que protegen al hardware sin afectar al wifi.

Por otro lado, en las instrucciones de Starlink se explica que el router Gen 3 está diseñado para aguantar temperaturas normales desde los -30°C hasta los 50°C. Por lo tanto,no es necesario reforzar tanto su protección. Sin embargo, es importante observar la clasificación de resistencia, IP54, que significa que es adecuado para entornos internos.

Cómo contratar Starlink en Argentina kit starlink.webp Para obtener el internet de Starlink en Argentina, los usuarios pueden contratar el servicio a través de la página web oficial de la empresa, donde deberán realizar los siguientes pasos:

Dirigirse a la página de Starlink y elegir el plan de conexión de preferencia, ya sea Residencial o Itinerante. Ingresar la dirección correspondiente y elegir el plan de datos y tamaño de kit de hardware de preferencia. Finalmente, confirmar y abonar el pedido Instalar en el celular la aplicación de Starlink, que ayudará a encontrar la ubicación ideal para colocar la antena. Una vez llegado el pedido, configurar el router Gen 3 siguiendo las instrucciones de instalación y asegurarse de tener conexión a internet. Conectar un extremo del cable a la antena y el otro al router. Luego, conectar este al router Gen 3 y enchufarlo a un tomacorriente. Encontrar un espacio que tenga vista completa al cielo para que la antena pueda mantenerse conectada a los satélites mientras se mueven. Cualquier objeto que interfiera la conexión interrumpirá el servicio. Para asegurarse de tener un buen lugar, utilizar la app de Starlink. Seguir los pasos de instalación en la app. Una vez conectado el aparato, aparecerá una alerta en la aplicación si es necesario rotar la antena para obtener conexión.

Temas Starlink