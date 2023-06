"Elon Mode": la función ultra secreta de los autos Tesla que fue descubierta por un hacker

Associated Press

Utilizando la cámara interna de la cabina, la firma de Elon Musk puede monitorear el nivel de cansancio de los conductores de sus coches. Musk estaría intentando captar actos como bostezos, parpadeos y cuando el conductor deja de mirar al frente. Sumado a esto, también cuando el conductor tiene activa la función de Autopilot como cuando no.

Una función descubierta por el usuario de Twitter @greentheonly , reveló que los coches de Tesla esconden una función bautizada como Elon Mode y que cuentan con un modo de conducción autónoma completa. La cuenta afirmó que el Full Self Driving (FSD) tiene un modo secreto que elimina todos los filtros del volante diseñados para asegurarse de que el conductor esté prestando atención al camino.

Es importante tener en cuenta que la existencia de esta modalidad de manejo no se ha confirmado oficialmente por parte de la compañía automotriz. Los detalles compartidos hasta ahora no dejan en claro cómo fue que la persona logró desbloquear el Elon Mode, pero todo apunta a que en realidad no sería algo sencillo y hasta podría ser necesario contar con la asistencia de algún empleado de Tesla para poder habilitarlo.

autopilot Tesla.mp4

De todas formas, no vale la pena alarmarse, ya que el propio Greentheonly ha asegurado que el software de Tesla "es más seguro que nunca en comparación con 2017". Es una voz autorizada, ya que lleva investigando todas las actualizaciones referentes a esta tecnología desde sus comienzos.