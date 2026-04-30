El botón clave que traen los autos modernos para gastar menos combustible: cuál es y cómo funciona

Presente en la mayoría de los 0km, este sistema optimiza el rendimiento del motor y reduce el consumo de nafta sin afectar la conducción diaria.

En un contexto donde el precio del combustible no deja de subir, reducir el consumo se volvió una prioridad para los conductores. Por eso, cada vez más marcas incorporan el denominado modo ECO , una función que ya es habitual en autos nuevos, desde sedanes hasta SUV y pick ups .

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Según explican fabricantes como Kia y Hyundai , este sistema está diseñado para mejorar la eficiencia del vehículo, ajustando parámetros clave del motor y la transmisión. Su objetivo es claro: lograr un uso más inteligente del combustible y reducir las emisiones contaminantes.

El funcionamiento del modo ECO se basa en suavizar la respuesta del acelerador y optimizar el rendimiento general del auto. Esto evita aceleraciones bruscas y ayuda a mantener una velocidad constante, lo que se traduce en un menor gasto de nafta.

Al activar el botón ECO , el vehículo modifica distintos sistemas internos, como el aire acondicionado, la gestión del motor y, en algunos casos, la caja de cambios. Todo está pensado para priorizar la eficiencia por sobre la respuesta inmediata.

Al activar el botón ECO, el vehículo modifica distintos sistemas internos, como el aire acondicionado, la gestión del motor y, en algunos casos, la caja de cambios. Todo está pensado para priorizar la eficiencia por sobre la respuesta inmediata.

Este modo resulta especialmente útil en ciudad, donde el tránsito obliga a frenadas y aceleraciones constantes. También es ideal para viajes largos en ruta, siempre que se mantenga un ritmo de conducción estable.

En modelos más modernos, la activación puede hacerse desde un botón físico o a través de la pantalla multimedia. Aunque algunos conductores temen perder potencia, en realidad el sistema apunta a una conducción más progresiva y controlada.

Además, en vehículos híbridos y eléctricos, el modo ECO potencia aún más la autonomía, ya que optimiza el uso del motor eléctrico y mejora la regeneración de energía en las frenadas.