El talón de Aquiles de los autos eléctricos: el "kit de la discordia" en lugar de la rueda de auxilio

La llegada de eléctricos e híbridos sin auxilio abre dudas sobre seguridad, costos y adaptación al uso local en un país con rutas extensas y cobertura desigual.

Cambio de neumático en un vehículo electrificado. La rueda de auxilio sigue como la solución más directa frente a imprevistos en ruta

El desembarco de autos eléctricos e híbridos en la Argentina trae consigo una discusión que crece por debajo del radar: la ausencia de rueda de auxilio. En su lugar, varios modelos —en especial de origen chino— incorporan kits de reparación de pinchaduras. La propuesta responde a una lógica global, pero en el uso real genera interrogantes.

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La tendencia ya se consolida en el mercado local. Modelos de marcas como BAIC, BYD, DFSK, Haval y MG llegan sin auxilio, en línea con una estrategia que prioriza espacio para baterías y reducción de peso. El fenómeno no es exclusivo de China, pero en estos vehículos se vuelve más evidente por su rápida expansión.

El argumento técnico resulta claro. Los autos electrificados requieren optimizar cada centímetro y cada kilo. La batería ocupa espacio y el peso impacta en la autonomía. En ese esquema, la rueda de auxilio pierde lugar frente a soluciones más livianas.

Sin embargo, el problema aparece cuando el diseño global choca con la realidad local. En la Argentina, las distancias, el estado de las rutas y la cobertura de servicios transforman un detalle en un factor crítico.

Desde el área técnica del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI Argentina) advirtieron que estos sistemas no reemplazan al auxilio tradicional. Explicaron: “Los kits de reparación son una solución de emergencia limitada, útil solo para pinchazos menores sobre la banda de rodadura y en determinadas condiciones”.

El funcionamiento es sencillo: un sellador se introduce dentro del neumático y, junto con un compresor, permite continuar la marcha. El problema aparece cuando el daño es mayor.

Ruedas-de-auxilio-Infografía Autos Chinos

“Si hay un corte o daño estructural, el kit no sirve”, señalaron desde el organismo. Esa limitación no es menor. En calles con baches o rutas deterioradas, el riesgo de rotura supera ampliamente el de una simple pinchadura. En esos casos, el vehículo queda inmovilizado.

El riesgo de quedar varado

El impacto de no contar con una rueda de auxilio tradicional se vuelve más evidente en escenarios adversos. “Ante un daño severo en el neumático, el vehículo quedará definitivamente varado”, indicaron desde CESVI.

La recomendación, en esos casos, resulta directa: solicitar remolque de inmediato. Pero ahí surge otro problema estructural. En muchas zonas del país, la asistencia puede demorar horas. Incluso en corredores transitados, la respuesta no siempre resulta inmediata. Esa variable convierte un inconveniente menor en un problema logístico.

La diferencia con otros mercados es clara. En países con mayor densidad urbana y servicios más eficientes, prescindir del auxilio no genera el mismo impacto. En la Argentina, sí.

Costos ocultos y mantenimiento

El reemplazo del auxilio no solo plantea un problema operativo, también abre un frente económico.

Ruedas-de-auxilio-Autos Chinos

Un kit de reparación puede costar entre $80.000 y $150.000. El sellador tiene vencimiento y requiere reposición periódica. A eso se suma el costo del neumático, que en estos modelos oscila entre 250.000 y 500.000 pesos.

Pero el impacto no termina ahí. Desde CESVI señalaron posibles daños colaterales. “El sellador puede distribuirse en el interior del neumático y la llanta, e incluso afectar el sensor TPMS (Tire Pressure Monitoring System, es decir, sistema de monitoreo de presión de neumáticos)”, precisaron.

Ese sensor controla presión y temperatura. Si se daña, requiere reemplazo y recalibración del sistema. El proceso implica costos adicionales y mayor complejidad técnica.

Además, la limpieza del neumático tras el uso del sellador no resulta sencilla. En muchos casos, la reparación convencional pierde viabilidad.

Una tendencia global que no siempre encaja

La eliminación del auxilio responde a una lógica internacional que no siempre se adapta al contexto regional. “En zonas donde la infraestructura vial se encuentra en mal estado, la probabilidad de daño severo es mayor”, explicaron desde CESVI.

Y fueron más allá: “Estos kits no reemplazan funcionalmente a una rueda de auxilio y su ausencia es una desventaja técnica concreta”.

La tendencia no se limita a marcas chinas. Modelos de distintas automotrices avanzan en la misma dirección, con auxilios temporales o directamente sin repuesto. Sin embargo, muchas marcas tradicionales aún ofrecen soluciones intermedias, como ruedas temporales. Aunque limitadas, permiten continuar el viaje. El kit, en cambio, depende del tipo de daño y no garantiza movilidad.

La experiencia del usuario, en el centro

Más allá de lo técnico, el rechazo aparece con fuerza entre usuarios. En foros y comunidades del sector automotor, la percepción se repite: la practicidad pesa más que la innovación.

El argumento central no pasa por la tecnología, sino por la previsibilidad. Un auxilio permite resolver el problema en el momento. El kit introduce incertidumbre.

Autos Neumáticos para autos híbridos Control de presión y estado del neumático. El uso de selladores puede afectar sensores y elevar los costos de mantenimiento Pexels

Esa diferencia resulta clave en viajes largos o fuera de zonas urbanas. En esos escenarios, la autonomía del vehículo deja de ser el único factor relevante. También influye la posventa. La disponibilidad de repuestos, la dependencia de servicios oficiales y los tiempos de reparación forman parte del análisis del usuario.

En ese contexto, la falta de rueda de auxilio se suma a una lista de preocupaciones más amplia sobre la adaptación de estos vehículos al mercado local.

Run Flat: una alternativa costosa y de acceso limitado

Las cubiertas Run Flat aparecen como una alternativa frente a la ausencia de rueda de auxilio, aunque con limitaciones claras en el mercado local.

Ricardo Sánchez, coordinador de capacitación de la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores (FAATRA), explicó: “Las Run Flat son neumáticos reforzados que permiten seguir circulando aun sin presión, generalmente hasta 80 kilómetros y a baja velocidad. Son una solución técnica válida, pero cuestan entre un 30% y un 50% más que una cubierta convencional y no siempre se consiguen en todas las medidas en el país”.

A continuación, nociones de precios de estas ruedas:

Gama baja: entre $190.000 y $230.000.

Gama media: entre $260.000 y $350.000.

Gama alta: entre $500.000 y más de $700.000.

Innovación versus uso cotidiano

Sin embargo, la experiencia de uso no siempre acompaña ese cambio. La eliminación del auxilio expone una tensión entre innovación y practicidad.

En mercados desarrollados, el sistema funciona dentro de un ecosistema preparado. En la Argentina, la transición enfrenta desafíos adicionales. Sánchez aconsejó: “Antes de salir a la ruta, conviene verificar el estado de los neumáticos y la presión. También resulta clave contar con asistencia vigente, porque sin auxilio cualquier daño mayor puede dejar el vehículo fuera de servicio”.

Neumáticos autos híbridos y eléctricos Auto eléctrico en punto de carga. Varios modelos llegan sin auxilio y reemplazan esa función por kits de reparación de pinchaduras Pexels

Desde la FAATRA sostienen que los autos eléctricos e híbridos llegaron para quedarse y que toda la cadena de servicio deberá adaptarse. No solo los talleres, también los centros de cambio de neumáticos deben prepararse para nuevas tecnologías, donde la seguridad cumple un rol central. El avance de la movilidad eléctrica impone nuevos criterios de diseño. La eficiencia energética, el peso y la arquitectura del vehículo condicionan cada decisión.

El “kit de la discordia” resume esa contradicción. Representa una solución moderna desde lo técnico, pero incompleta frente al uso cotidiano.

En un mercado que recién comienza a electrificarse, estos detalles ganan peso. No se trata solo de confort, sino de operatividad.

Desde CESVI lo sintetizaron: “Estos sistemas no reemplazan a la rueda de auxilio y dejan al usuario expuesto ante situaciones más complejas”, concluyeron.