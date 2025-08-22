ENACOM anunció un sistema exclusivo para que las grandes industrias desplieguen redes privadas 4G y 5G

El organismo presentó el nuevo Sistema Privado Inalámbrico de Banda Ancha (SPIBA), que permitirá a sectores estratégicos como minería, energía y agroindustria acceder a espectro radioeléctrico para instalar sus propias redes de conectividad avanzada.

El SPIBA permitirá a empresas de minería, energía, agroindustria y transporte contar con redes privadas 4G/5G de uso exclusivo, con mayor seguridad, eficiencia operativa y autonomía tecnológica.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) anunció un paso clave en la evolución de la conectividad en Argentina: la creación del Sistema Privado Inalámbrico de Banda Ancha (SPIBA) y la apertura del proceso para asignar espectro de uso privado a los denominados “mercados verticales” , es decir, a las grandes industrias que requieren infraestructura tecnológica avanzada para mantener sus operaciones críticas en marcha.

La medida busca impulsar, a partir del uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) , el crecimiento de sectores como la minería, el petróleo, la agroindustria, la industria automotriz, la construcción, los puertos, los aeropuertos y el transporte ferroviario y vial . Con este esquema, las empresas podrán en el futuro instalar sus propias redes privadas 4G y 5G , con servicios de banda ancha, Internet de alta velocidad e Internet de las Cosas ( IoT ) para uso interno dentro de sus predios.

El beneficio esperado es múltiple: mayor seguridad en la transmisión de datos, eficiencia operativa, autonomía tecnológica y comunicaciones de mejor calidad . “Los sectores estratégicos que más aportan al PBI y generan divisas necesitan algo más que conexión: requieren Internet de última generación para que máquinas, procesos y sistemas críticos no se detengan”, señaló Darío Giustozzi , integrante del directorio de ENACOM, en sus redes sociales.

El SPIBA fue definido como un sistema radioeléctrico de acceso inalámbrico que permite la transmisión de datos y acceso a Internet de banda ancha, pensado para uso exclusivo del titular , sin ofrecer servicios a terceros.

De acuerdo con lo anunciado, soportará tanto baja como alta movilidad de usuarios o dispositivos, ofrecerá altas tasas de transferencia y baja latencia , y estará orientado a la conmutación de paquetes, lo que lo vuelve compatible con aplicaciones de banda ancha móvil, comunicaciones críticas y conexiones masivas entre máquinas .

La frecuencia destinada al sistema será la banda de 2.300 a 2.400 MHz, que se dividirá en diez canales de 10 MHz cada uno, distribuidos en dos modalidades:

SPIBA Interior : orientado a recintos cerrados como fábricas, depósitos y naves industriales.

SPIBA General: autorizado para exteriores, con cobertura en áreas abiertas como puertos o yacimientos, con un alcance de hasta 400 km².

El área de operación será el predio, recinto o zona geográfica donde la industria desarrolle su actividad, garantizando calidad de señal dentro de su territorio y evitando interferencias hacia el exterior. El plazo de asignación proyectado es de 10 años, con opción de renovación, y se cobrará un canon según modalidad.

Asignación y reglas de juego

El esquema de distribución definido por ENACOM contempla:

Cuatro canales para sistemas SPIBA Interior, que serán asignados a demanda .

Cuatro canales para sistemas SPIBA General, adjudicados mediante licitación, subasta o concurso público .

Dos canales de asignación flexible, sujetos a necesidades específicas.

Cada solicitante podrá recibir hasta seis canales en modalidad Interior, mientras que en la modalidad General la cantidad dependerá de la demanda y disponibilidad.

Impacto en la producción

La iniciativa se enmarca en una tendencia internacional ya desplegada en Europa y Estados Unidos, donde las industrias avanzadas cuentan con redes privadas de última generación para potenciar su competitividad.

En esa línea, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Darío Geuna, subrayó que “la producción no puede parar”. Y agregó: “Los sectores estratégicos que más aportan al PBI y generan divisas necesitan algo más que conexión: requieren Internet de alta velocidad y redes de última generación para que máquinas, procesos y sistemas críticos no se detengan. Por eso, junto a ENACOM creamos el SPIBA, con el que vamos a adjudicar espectro radioeléctrico de uso exclusivo para industrias como minería, energía o agroindustria”.

“Estamos aportando coherencia al sistema de ciencia y tecnología en nuestro país. El espectro radioeléctrico es un recurso escaso que debemos asignar donde genere valor agregado para el desarrollo productivo estratégico. Con esta decisión, mejoramos la seguridad y la eficiencia operativa, potenciamos la competitividad industrial y fortalecemos el ecosistema tecnológico argentino”, completó Geuna.