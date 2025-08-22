Donald Trump aseguró que extenderá la fecha límite de cierre de TikTok en el país







El Congreso aprobó una prohibición en EEUU de la red social, a menos que su empresa matriz, ByteDance, venda su participación de control.

Según un estudio del Centro de Investigación Pew, un tercio de los estadounidenses dijo que apoyaba una prohibición de TikTok.

Donald Trump extendió la fecha límite de cierre de TikTok hasta que se presente algún comprador. Considerando "muy exageradas" las preocupaciones sobre la seguridad social y privacidad relacionadas con la red social y su empresa matriz china.

Esto se generó tras la aprobación del Congreso de la prohibición de la plataforma en EEUU a menos que la empresa ByteDance vendiera su participación de control. Sin embargo, Trump extendió el plazo ya tres veces durante su segundo mandato, y la última prórroga expira el 17 de septiembre.

"Vamos a observar las preocupaciones de seguridad", le expresó el Presidente a los periodistas. "Tenemos compradores estadounidenses y hasta que la complejidad de las cosas se resuelva, simplemente extendemos un poco más", añadió. Estas declaraciones se producen luego de la apertura de una cuenta de TikTok por parte de la Casa Blanca esta semana.

Las tres veces que Trump extendió la fecha límite del cierre de TikTok en EEUU La primera extensión de la fecha límite del cierre de TikTok en el país fue a través de una orden ejecutiva el 20 de enero, su primer día en el cargo, después de que la plataforma suspendió sus actividades brevemente cuando entró en vigor una prohibición a nivel nacional, la cual fue aprobada por el Congreso y confirmada por la Corte Suprema.

La segunda fue en abril, cuando los funcionarios de la Casa Blanca creían que estaban cerca de un acuerdo para escindir TikTok en una nueva empresa con propiedad estadounidense, que se desmoronó después de que China se retirara tras el anuncio de aranceles de Trump. La mencionada de esta semana, fue la tercera.

Debido a esto, cada vez parece que es menos probable que TikTok se encuentre prohibido en EEUU en el corto plazo. tik tok.jpg TikTok. Un tercio de estadounidenses apoya la prohibición de TikTok en el país Según una encuesta del Centro de Investigación Pew se confirmó que aproximadamente un tercio de los estadounidenses dijo que apoyaba una prohibición de TikTok, una disminución del 50% respecto a marzo de 2023. Un tercio dijo que se opondría a una prohibición, un porcentaje similar dijo que no estaba seguro. Entre aquellos que dijeron que apoyaban la prohibición de la plataforma de redes sociales, aproximadamente ocho de cada 10 mencionaron preocupaciones sobre la seguridad de los datos de los usuarios como un factor importante en su decisión.