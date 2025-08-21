El Ministerio de Capital Humano anunció el relanzamiento del programa Beneficios ANSES, que permitirá a jubilados y pensionados acceder a descuentos y reintegros directos en sus cuentas, a través de acuerdos con supermercados, cámaras comerciales y otros rubros, sin necesidad de trámites ni intermediaciones. El objetivo es fortalecer el poder de compra de este sector.
Capital Humano relanzó el programa Beneficios ANSES para jubilados y pensionados
Habrá descuentos y reintegros automáticos en supermercados y comercios para reforzar el poder de compra de jubilados y pensionados.
El anuncio se realizó en la jornada organizada por el Council de las Américas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, donde la ministra Sandra Pettovello participó como oradora junto a representantes de organismos multilaterales, empresarios y autoridades nacionales.
Anuncios de Capital Humano en el Council de las Américas
En su intervención, la ministra también presentó dos iniciativas adicionales:
-
Centro de Formación Laboral en Oficios: funcionará en el predio Garrigós (La Paternal, CABA) y ofrecerá capacitaciones técnicas y tecnológicas alineadas con las demandas de los sectores productivos estratégicos, con el fin de promover la inclusión laboral formal.
Centro Infanto-juvenil inclusivo “Leonor Acevedo de Borges”: abrirá sus puertas en el edificio del ex Instituto Perón (Austria 2593, CABA). Estará destinado a niños y adolescentes de 4 a 15 años y fomentará el aprendizaje, la exploración, la música, la literatura infantil y el uso crítico de tecnologías, con espacios accesibles y talleres multisensoriales.
“Niños bien nutridos, familias fuertes, educación de calidad, formación laboral moderna y empleos formales son la base de un círculo virtuoso en el que el crecimiento económico se sostendrá en el desarrollo humano a través de la inversión en Capital Humano. Este es el país que estamos construyendo y trabajaremos sin descanso para el futuro en libertad que cada argentino merece”, afirmó Pettovello.
Con estas medidas, el Ministerio de Capital Humano busca impulsar la formación, la inclusión y el consumo directo, en línea con la política de asistencia sin intermediarios promovida por el Gobierno nacional.
