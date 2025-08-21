Capital Humano relanzó el programa Beneficios ANSES para jubilados y pensionados







Habrá descuentos y reintegros automáticos en supermercados y comercios para reforzar el poder de compra de jubilados y pensionados.

Sandra Pettovello, titular de Capital Humano, anunció el relanzamiento del programa.

El Ministerio de Capital Humano anunció el relanzamiento del programa Beneficios ANSES, que permitirá a jubilados y pensionados acceder a descuentos y reintegros directos en sus cuentas, a través de acuerdos con supermercados, cámaras comerciales y otros rubros, sin necesidad de trámites ni intermediaciones. El objetivo es fortalecer el poder de compra de este sector.

El anuncio se realizó en la jornada organizada por el Council de las Américas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, donde la ministra Sandra Pettovello participó como oradora junto a representantes de organismos multilaterales, empresarios y autoridades nacionales.

Anuncios de Capital Humano en el Council de las Américas En su intervención, la ministra también presentó dos iniciativas adicionales:

Centro de Formación Laboral en Oficios : funcionará en el predio Garrigós (La Paternal, CABA) y ofrecerá capacitaciones técnicas y tecnológicas alineadas con las demandas de los sectores productivos estratégicos, con el fin de promover la inclusión laboral formal.

Centro Infanto-juvenil inclusivo “Leonor Acevedo de Borges”: abrirá sus puertas en el edificio del ex Instituto Perón (Austria 2593, CABA). Estará destinado a niños y adolescentes de 4 a 15 años y fomentará el aprendizaje, la exploración, la música, la literatura infantil y el uso crítico de tecnologías, con espacios accesibles y talleres multisensoriales.

“Niños bien nutridos, familias fuertes, educación de calidad, formación laboral moderna y empleos formales son la base de un círculo virtuoso en el que el crecimiento económico se sostendrá en el desarrollo humano a través de la inversión en Capital Humano. Este es el país que estamos construyendo y trabajaremos sin descanso para el futuro en libertad que cada argentino merece”, afirmó Pettovello.

Con estas medidas, el Ministerio de Capital Humano busca impulsar la formación, la inclusión y el consumo directo, en línea con la política de asistencia sin intermediarios promovida por el Gobierno nacional.