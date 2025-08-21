SpaceX se prepara para la décima prueba del supercohete Starship







Elon Musk, el CEO de la empresa, se enfrenta a una misión clave que evaluará mejoras técnicas para el programa espacial de su compañía.

Se implementaron cambios significativos para el vuelo 10 de Starship y lograr una mejor experiencia. E

SpaceX prepara los últimos detalles de su programa Starship para comenzar con la misión conocida como Vuelo 10 planeada para el domingo 24 de agosto, según Elon Musk, el CEO de la compañía.

Esta prueba sin tripulación es la décima desde abril de 2023. Llega tras un año marcado por dificultades técnicas y explosiones espectaculares que pusieron a prueba la capacidad de la empresa para mejorar la fiabilidad de sus cohetes que miden, aproximadamente, 123 metros de largo.

"Ahora tenemos serias preguntas sobre si la arquitectura de la nave espacial es de hecho factible o no", expresó Olivier de Weck, profesor del Programa Apolo de Astronáutica y Sistemas de Ingeniería en el MIT y editor en jefe del Journal of Spacecraft and Rockets.

Sin embargo, Musk recibió esta semana de parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) el cierre de la investigación sobre las fallas del Vuelo 9 y dio su confirmación para que las pruebas continúen, aclarando que no hubo daños significativos.

“Cada lección aprendida, tanto en vuelo como en pruebas terrestres, continúa alimentando directamente los diseños de la próxima generación de Starship y Super Heavy”, publicó SpaceX tras los últimos resultados.

Las mejores para el décimo lanzamiento de Starship Se implementaron cambios significativos para el Vuelo 10 y lograr una mejor experiencia. Entre ellas, se encuentran las aletas de rejilla del propulsor Super Heavy, que pasaron de cuatro a tres superficies de control, un 50% más grandes que las anteriores. Este rediseño permite un mejor control durante el descenso y ángulos de ataque más altos, evitando tensiones extremas que afectaron el Booster 14. space x Space X. Se incluye mejoras en los COPV, reduciendo la presión operativa. Además, SpaceX introdujo métodos de inspección no destructivos para detectar daños internos, incrementando la confiabilidad de la estructura. Dónde despegará la décima misión del cohete Starship de SpaceX La décima prueba de vuelo de Starship despegará desde el sitio de lanzamiento de Starbase de SpaceX en el Valle del Río Grande de Texas. La compañía aún no lanzó ni aterrizó con éxito la nave espacial de acero inoxidable, que se está diseñando para ser totalmente reutilizable y podría transportar hasta 100 personas a destinos en el espacio profundo.