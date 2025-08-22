Esta es Manus, la nueva IA que pone en jaque a Open AI y ya mueve cifras millonarias







Llegó una nueva Inteligencia Artificial china que, como en su momento lo logró Deepseek, está generando un gran interés en los usuarios.

La nueva IA que supera a Open AI.

La empresa china Butterfly Effectque está detrás de un nuevo proyecto de Inteligencia Artificial. Manus AI alcanzó una cifra de ingresos anuales de 90 millones de dólares en los primeros meses de lanzamiento. Si bien el Chatbot no tiene muchas funciones accesibles al alcance público, ya que cuenta con una subscripción mensual, el interés de los usuarios lo está convirtiendo en un éxito rotundo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una de los detalles que más llamó la atención del público es que esta Inteligencia artificial china no está disponible en dicho país. Además, a diferencia de otros sistemas, este sistema casi no necesita intervención humana. Los desarrolladores predicen que cambiará el futuro de la inteligencia artificial.

inteligencia artificial Depositphotos Qué es Manus y cómo funciona El sistema de Manus AI está diseñado para: iniciar tareas, analizar información actualizada y además adaptar su estrategia para responder en tiempo real de manera independiente sin la necesidad de intervención humana alguna. Puede navegar por internet y comprender los contenidos en pantallas para ejecutar diferentes tareas.

Manus puede procesar archivos Zip con curriculums, tanto para clasificar a los aplicantes según las vacantes disponibles como para extraer sus habilidades y compararlas con las tendencias laborales. También, puede encontrar, por ejemplo, departamentos basándose en la ubicación que se le solicita, y además te brinda datos de seguridad, precios y clima de las diversas zonas.

El sistema de Manus está respaldado por una arquitectura multiagente que usa modelos especializados en tareas concretas en vez de emplear una red neuronal monolítica. Es por esto que puede descomponer una tarea en partes más simples para asignarlas a los algoritmos adecuados.

Este sistema supera por lejos a DeepSeek. El otro sistema se presentó como una alternativa más económica. Este nuevo sistema, ofrece mejores funciones. La cuenta gratuita tiene pocas funciones y además un uso límitado.

Temas Inteligencia Artificial