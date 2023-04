Grave revés para Microsoft: Reino Unido bloquea la compra de Activision Blizzard

En pos de responder a estas preocupaciones, Microsoft cerró tratos con otros servicios de videojuegos en nube como Boosteroid, Ubitus y Nvidia. Estos acuerdos les permiten tener juegos de Xbox PC en sus servicios por al menos 10 años, incluyendo Call of Duty y otros juegos de Activision Blizzard si se concretase la compra.

Para el ente regulador estos tratos eran insuficientes en algunos aspectos: No cubrían diferentes modelos de negocio para servicios de videojuegos en la nube; no incluían proovedores que quisieran ofrecer versiones de juegos para sistemas operativos diferentes a Windows y estandarizarían los términos y condiciones de disponibilidad de los juegos, en oposición a determinarse por dinamísmo y creatividad de la competencia en el mercado, cómo sucedería en ausencia de la adquisición.

Sorprendentemente, los motivos para rechazar la compra no vinieron por las quejas presentadas por la competencia, PlayStation, sobre la posibilidad de que Call of Duty deje de estar en su plataforma, algó que la CMA opinó que sería costoso para Xbox. "Microsoft fue constructivo con nosotros a la hora de presentar respuestas y estamos agradecidos por eso, pero sus propuestas no fueron efectivas para aliviar nuestras preocupaciones y sentimos que la competencia recibiría regulaciones poco efectivas para un mercado nuevo y dinámico", dijo Martin Coleman, el jefe del panel de expertos que realizó la investigación.

Microsoft apelará la decisión del Reino Unido para bloquear la compra de Activision Blizzard

Microsoft.jpg

"Estamos comprometidos con la compra y vamos a apelar", le expresó el presidente de Microsoft Brad Smith a The Verge y agregó: "La decisión de la CMA rechaza un camino pragmático para responder a las preocupaciones de la competencia y desfavorece a la innovación tecnológica y la inversión en el Reino Unido".

Smith destaco que ya firmaron "contratos para que los populares videojuegos de Activision Blizzard estén disponibles en 150 millones de dispositivos más" y están comprometidos "ha reforzar estos acuerdos". "Estamos especialmente decepcionados que después de tantas deliberaciones, esta decisión parece reflejar un entendimiento fallido del mercado y de cómo la tecnología en la nube realmente funciona", cerró el ejecutivo

La novela de Xbox y Activision Blizzard aun debe enfrentar a la Comisión de Valores de Estados Unidos y a la Unión Europea

activision blizzard Redes

La preocupación de Microsoft ahora es que las agencias reguladoas de Estados Unidos y Europa puedan seguir un camino similar. El verdadero problema sería la Comisión de Valores de Estados Unidos (FDA) mientras que, a principio de marzo, medios económicos dieron a conocer que la Unión Europea estaría cerca de aprobar la compra en estos días.

Desde el anuncio de la compra en enero de 2022, Microsoft se concentró en responder a las preocupaciones de estas agencias, en especial las que fueron entregadas por su competidor, PlayStation de Sony, sobre la posibilidad de que Xbox vuelva a la franquicia Call of Duty un exclusivo de sus consolas. En ese sentido, la compañía con base en Estados Unidos cerró tratos con Nintendo y Nvidia para que Call of Duty esté a sus servicios y consolas por al menos 10 años.

PlayStation no aceptó este trato y dijo que "Microsoft no ha demostrado un compromiso real para llegar a un acuerdo negociado".

Aunque la Unión Europea apruebe la compra, Microsoft deberá enfrentarse a la FDA en las cortes federales de Estados Unidos, ya que el ente regulador presentó una demanda para bloquear la compra.