Sony detalla por qué no quiere que Microsoft compre Activision Blizzard

Microsoft Activision Blizzard Gentileza: GamersRD

La compañía expresó una situación hipotética en la que Microsoft podría lanzar un juego de Call of Duty en Playstation que tuviera fallas y errores en el último nivel: "Microsoft podría lanzar una versión de Call of Duty para PlayStation donde los errores solo aparecieran en el último nivel o después de alguna actualización. Incluso si esas degradaciones pudieran ser detectadas, cualquier soluciín probablemente llegue tarde y para entonces, la comunidad de los videojuegos habrá perdido la confianza en PlayStation como la plataforma preferida para jugar Call of Duty. Si se supiera que el rendimiento del juego en PlayStation es peor que en Xbox, los jugadores de Call of Duty podrían decidir cambiarse a Xbox por miedo de que jugar su título favorito en una plataforma de segunda clase o menos competitiva".