La radio pública de Estados Unidos abandona Twitter y Elon Musk pide desfinanciarla

"La plataforma adopta medidas que socavan nuestra credibilidad, al dar a entender erróneamente que desde un punto de vista editorial no somos independientes", dijo la National Public Radio (NPR) en un comunicado en el que anunció que sus cuentas dejarán de estar activas en Twitter. "No vamos a poner nuestro periodismo en plataformas que pretenden socavar nuestra credibilidad y la idea que tiene el público de nuestra independencia editorial", agregó el texto.

La NPR fue creada en 1970 y actualmente es muy popular gracias a sus célebres "Tiny Desk", un estilo de conciertos en lugares reducidos donde los artistas realizan versiones alternativas de sus canciones y que duran alrededor de 20 minutos.

La radio especifica en el comunicado que ese etiquetado era "inadecuado y engañoso, ya que la NPR es una compañía privada sin fines de lucro y con independencia editorial". Asimismo, informa que menos del 1% de su presupuesto proviene de fuentes federales.

El cambio del etiquetado de la NPR se produjo unos días después de que la red social retirase al diario The New York Times el tilde azul de certificación. La NPR y el New York Times son dos de los medios más respetados y seguidos de Estados Unidos y son considerados por una parte de los conservadores como demasiado izquierdistas y progresistas.

Elon Musk, el dueño de Twitter, reconoció primero en una entrevista con la BBC que tuvo "muchos errores" y que quizá cambiase la etiqueta a "financiado con fondos públicos". A pesar de esto, posteriormente en la red social publicó que la NPR era "hipócrita" y que debería ser "desfinanciada".