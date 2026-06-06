Google pagará u$s920 millones al mes a SpaceX para asegurar capacidad de IA

El convenio se extenderá hasta 2029 y se suma a la ola de acuerdos multimillonarios que están redefiniendo la competencia global por la infraestructura de inteligencia artificial. La alianza llega a días de la histórica salida a bolsa de SpaceX

Google dejó de ser sólo una herramienta de búsqueda y publicidad. Es un actor determinante en la configuración de la infraestructura clave a nivel mundial.

A días de su histórica salida a bolsa, SpaceX sumó un nuevo contrato multimillonario vinculado al negocio de la inteligencia artificial . La compañía de Elon Musk anunció un acuerdo con Google para proveer capacidad de procesamiento destinada a entrenar y operar modelos de IA , en un mercado donde la demanda de infraestructura continúa creciendo a un ritmo sin precedentes.

Según la documentación presentada ante los reguladores estadounidenses, Google abonará u$s920 millones por mes desde octubre de 2026 hasta junio de 2029 a cambio del acceso a unos 110.000 componentes de computación de Nvidia, entre GPU, CPU, memoria y otros recursos asociados.

El convenio se conoce apenas semanas después de otro acuerdo de gran escala firmado por SpaceX con Anthropic. En ese caso, la empresa de IA se comprometió a pagar u$s1.250 millones mensuales hasta 2029 para utilizar la totalidad de la capacidad disponible en Colossus 1, el centro de datos ubicado cerca de Memphis que originalmente había sido construido por xAI para sus propios desarrollos de inteligencia artificial.

El acuerdo firmado brindará acceso a Google a unos 110.000 componentes de computación de Nvidia, entre GPU, CPU.

De acuerdo con la información presentada, el contrato con Google representa aproximadamente la mitad de la capacidad de procesamiento que Anthropic obtuvo en aquel acuerdo. Sin embargo, SpaceX no precisó qué instalación será utilizada para abastecer a Google. Elon Musk ya había adelantado anteriormente que el futuro centro de datos Colossus 2 quedaría reservado para las necesidades de xAI.

El acuerdo contempla una cláusula de rescisión para ambas partes. Tanto Google como SpaceX podrán cancelar el contrato con un preaviso de 90 días a partir del 31 de diciembre de 2026.

Además, el acceso a la infraestructura se habilitará de manera progresiva hasta septiembre de 2026, período durante el cual se aplicarán tarifas reducidas.

La documentación también establece que, si SpaceX no logra entregar la cantidad de GPU comprometida antes del 30 de septiembre de 2026, Google tendrá derecho a cancelar inmediatamente el contrato o aceptar una capacidad menor con una reducción proporcional de los pagos mensuales.

El problema de la demanda en la carrera de la IA

A diferencia de Anthropic, que históricamente enfrentó restricciones de capacidad computacional, Google parte de una posición mucho más sólida. Diversas estimaciones la ubican entre las compañías con mayor infraestructura de IA del planeta.

Aun así, la empresa justificó el acuerdo por el crecimiento acelerado de la demanda de sus nuevos productos basados en inteligencia artificial.

“Google Cloud y SpaceX son socios desde hace mucho tiempo”, señaló un vocero de la compañía. “Este es un acuerdo a corto plazo y oportuno para garantizar que contemos con la capacidad necesaria para satisfacer la creciente demanda de nuestros clientes para nuestra plataforma de agentes, Gemini Enterprise, que ha superado incluso nuestras expectativas”.

La expansión de la infraestructura se produce en paralelo a un fuerte ciclo de inversiones por parte de Alphabet. La compañía ya comprometió más de u$s180.000 millones en gastos de capital durante este año y anticipó que ese nivel de desembolso seguirá creciendo en 2027. Para financiar parte de esos planes, recientemente anunció una emisión de acciones por u$s80.000 millones.

La expectativa por la salida a la bolsa de SpaceX

La noticia llega apenas una semana antes de que SpaceX comience a cotizar en el Nasdaq. Según los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la empresa apunta a recaudar cerca de u$s75.000 millones con una valuación estimada en torno a los u$s1,75 billones.

De concretarse en esos términos, se convertiría en la mayor salida a bolsa de la historia.

Google, además, es uno de los inversores históricos de SpaceX. Tras la oferta pública inicial, su participación accionaria podría superar los u$s100.000 millones de valor.

Según versiones publicadas en medios estadounidenses, ambas compañías también exploran proyectos conjuntos para desarrollar centros de datos orbitales, una iniciativa que forma parte de los planes de expansión tecnológica que SpaceX analiza para la etapa posterior a su debut bursátil.