Los usuarios de ChatGPT ya pueden utilizar funciones de personalización de forma gratuita

Funciones como modelo y respuestas web, análisis de datos, creación de gráficos, visión, carga de archivos, memoria y GPT personalizados estaban disponibles únicamente para los usuarios pagos (ChatGPT Plus, Teams y Enterprise), pero ahora están abiertas a cualquier usuario que utilice ChatGPT.

Si bien los usuarios de ChatGPT gratuitos pueden descubrir y utilizar GPT personalizados con esta novedad, hasta el momento no podrán crear propios. Las versiones personalizadas de ChatGPT van desde un diccionario de sinónimos bajo demanda hasta una guía de compras de Ikea. Además, los creadores de GPT personalizados también pueden participar en un esquema de reparto de ingresos que OpenAI comenzó a probar en marzo.

Sin embargo, los suscriptores de pago todavía tienen otra ventaja: menor límite de mensajes. Cuando los usuarios gratuitos alcancen el límite de mensajes o conversaciones usando GPT-4o, volverán automáticamente a GPT-3.5.

La disputa legal de OpenAI con Scarlett Johansson

Una característica que los usuarios no escucharán, sin importar en qué nivel se encuentren, es la controvertida voz de Sky. OpenAI sacó la voz, notable por su similitud con la actuación de Scarlett Johansson en la película ''Her'', pero sus otras voces todavía están disponibles en ChatGPT.

De todas formas, la compañía niega que la voz sea una copia de la famosa actriz: "Creemos que las voces de IA no deben imitar deliberadamente la voz distintiva de una celebridad; la voz de Sky no es una imitación de Scarlett Johansson sino que pertenece a una actriz profesional diferente que usa su propia voz natural", escribió OpenAI en una publicación de blog la semana pasada. "Para proteger su privacidad, no podemos compartir los nombres de nuestros locutores".

OpenAI reconoció que han recibido preguntas sobre cómo eligieron las voces para ChatGPT, especialmente la de Sky. En respuesta a estas inquietudes, la compañía ha decidido pausar el uso de esta voz mientras abordan las preocupaciones planteadas. Esta pausa permitirá a la empresa reevaluar sus criterios y procesos de selección de actores que presten su voz, asegurando que se alineen con las expectativas éticas y de privacidad de los usuarios y la comunidad en general.

11 años después del estreno de Her, OpenAI introdujo las capacidades de voz en ChatGPT en septiembre de 2023 colaborando con directores de casting y productores galardonados para crear los criterios de selección de voces. La compañía recibió más de 400 propuestas de actores de voz y de pantalla, seleccionando finalmente a cinco actores para las voces de Breeze, Cove, Ember, Juniper y Sky.