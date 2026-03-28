Indonesia prohíbe del uso de redes sociales a menores de 16 años

La medida alcanza a redes consideradas "de alto riesgo", entre ellas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y Roblox. Así, se suma a una lista de países que en el último año dieron el mismo paso, como Australia, Francia y Reino Unido.

Indonesia tiene cerca de 284 millones de habitantes y la medida alcanza a 70 millones de adolescentes y niños.

Cerca de 70 millones de niños y adolescentes en Indonesia quedaron oficialmente excluidos de las redes sociales tras la entrada en vigor este sábado de una norma que prohíbe su uso a los menores de 16 años . Esta medida suma al país a una decisión similar aplicada en otras naciones para cuidar a los más jóvenes de diversos perjuicios derivados de la alta exposición a las pantallas.

Con cerca de 284 millones de habitantes, las cuentas pertenecientes a menores de 16 años en el país deberán empezar a desactivarse en redes consideradas "de alto riesgo", entre ellas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live -especializada en video en directo- y el videojuego Roblox . Otros países como Australia, Francia, Reino Unido, Dinamarca y Alemania comenzaron a evaluar la posibilidad de aplicar esta misma política en el último año.

En el caso de X y Bigo ya aplicaron la nueva disposición y elevaron la edad mínima de uso a 16 y 18 años , respectivamente, indicó el viernes por la noche la ministra de Comunicaciones, Meutya Hafid , justo antes de que se aplicara la prohibición.

Por su parte, las demás plataformas digitales deben " adaptar de inmediato sus productos, funcionalidades y servicios a la normativa vigente ", añadió la funcionaria en una conferencia de prensa. Y advirtió que no habrá "margen para concesiones" para las redes sociales que operan en Indonesia.

TikTok aseguró el viernes en un comunicado su compromiso de cumplir con la política , incluyendo "tomar las medidas adecuadas con respecto a las cuentas de menores de 16 años". Sin embargo, el gobierno indonesio no indicó cómo piensa controlar su veto.

whatsapp-instagram-redes sociales-aplicaciones La medida alcanza a redes consideradas "de alto riesgo", entre ellas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y Roblox. Pixabay

La responsabilidad de restringir el acceso de los menores recae en las propias plataformas, que se exponen a multas e incluso a suspensiones si no aplican las nuevas medidas.

Varios países, entre ellos Australia, endurecieron las restricciones de edad en las redes sociales, en un contexto de creciente alarma por la exposición de los menores a contenidos dañinos y por el aumento del tiempo que pasan frente a las pantallas.

En EEUU, un jurado determinó el miércoles que Instagram y YouTube son responsables del carácter adictivo de sus plataformas y de los problemas de salud mental que sufrió en la adolescencia una joven californiana, a la que se le concedieron varios millones de dólares en indemnización.

Condenaron a Meta y YouTube por negligencia en un caso de adicción de menores a redes sociales

Un jurado de California determinó que Meta y YouTube fueron negligentes en un caso iniciado por una joven que denunció haber sufrido daños psicológicos tras usar redes sociales cuando era menor de edad. La demandante, identificada como K. G. M., hoy tiene 20 años y atribuyó a esas plataformas cuadros de ansiedad, depresión y dismorfia corporal.

A partir de esa decisión, tanto la empresa de Mark Zuckerberg como Google, propietaria de YouTube, deberán compensarla económicamente. El monto de la indemnización todavía no fue fijado y será definido en las próximas semanas.

El expediente forma parte de una serie de demandas presentadas en Estados Unidos contra las principales plataformas tecnológicas. En total, ese frente judicial reúne a más de 1.600 demandantes, entre ellos más de 350 familias y más de 250 distritos escolares, que cuestionan el diseño y funcionamiento de los servicios de redes sociales por considerar que fomentan conductas adictivas y exponen a menores a contenidos y contactos dañinos.