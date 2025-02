Meta Pool y NEAR Foundation lanzan el programa PNO para fortalecer la Red NEAR

Meta Pool, junto con NEAR Foundation, ha lanzado el Programa Professional Node Operators (PNO) para expandir y fortalecer la red de validadores de NEAR Protocol.

Los participantes recibirán una delegación de 350.000 NEAR durante un año, aumentando su capacidad de staking y visibilidad en la red. El programa impulsa la descentralización, seguridad y estabilidad de la red NEAR, promoviendo la participación activa de los validadores y su sostenibilidad financiera.

El programa PNO refuerza la descentralización de la red y mejora el rendimiento de las transacciones, impulsando el crecimiento de la comunidad NEAR.

¿Cuáles son los principales objetivos del programa?

El programa PNO está diseñado para apoyar a los validadores de grado profesional en su camino hacia la autosuficiencia dentro de NEAR, aumentar la cantidad de opciones de validadores de alta calidad en la red e incorporar hasta 10 nuevos validadores en el protocolo.

Los participantes recibirán una delegación de 350,000 NEAR durante un año, lo que aumentará su capacidad de staking y visibilidad, además de acceso directo a colaboraciones estratégicas con NEAR Foundation y otros actores clave.

También se beneficiarán de soporte técnico continuo para optimizar el rendimiento de los nodos y tendrán acceso prioritario a iniciativas de NEAR, incluidos programas piloto, becas y desarrollos emergentes.

El impacto del programa en la comunidad cripto global

La incorporación de nuevos validadores a través del programa PNO traerá beneficios significativos al ecosistema de NEAR, al fomentar la descentralización, mejorar la seguridad y optimizar el rendimiento y la estabilidad de la red.

Con un conjunto de validadores más grande asegurando transacciones eficientes y promoviendo NEAR, el programa impulsa el crecimiento y la adopción de la comunidad. NEAR espera que los validadores sobresalgan en el rendimiento técnico, manteniendo un tiempo de actividad del 97%, brindando soporte 24/7 y operando en centros de datos descentralizados.

Además, deben trabajar hacia la sostenibilidad financiera, aumentando su stake con el tiempo. Los validadores también desempeñan un papel fundamental en el compromiso con la comunidad al promover NEAR, fomentar la participación de desarrolladores y ampliar la visibilidad del protocolo mediante discusiones, eventos y esfuerzos promocionales.

El programa PNO comienza oficialmente esta semana y se extenderá hasta febrero de 2026. Los validadores deberán mantener nodos activos y participar en actividades promocionales para fortalecer la comunidad NEAR.

En conclusión, el Programa PNO de Meta Pool y NEAR Foundation representa un paso importante hacia el fortalecimiento de la red NEAR, promoviendo la descentralización, seguridad y sostenibilidad a través de la incorporación de nuevos validadores. Este programa no solo ampliará el número de opciones de validadores en la red, sino que también fomentará el crecimiento de la comunidad NEAR, ofreciendo soporte técnico continuo y acceso a colaboraciones estratégicas para impulsar el éxito de los participantes.