Las Big Tech superaron expectativas, pero el mercado pide mejores resultados por inversiones en IA: así reaccionan sus acciones Por Tomás Alejandro Giancola + Seguir en









Las principales tecnológicas del mundo reportaron resultados por encima de lo esperado, impulsadas por el crecimiento de la inteligencia artificial. A pesar de esto, las acciones cotizan mixtas en el after market, debido a preocupaciones por el gasto en infraestructura de IA.

Los resultados de Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta superaron las expectativas de mercado en cuanto a ingresos y ganancias.

La temporada de balances del primer trimestre de 2026 está dejando una conclusión clara: las masivas inversiones en inteligencia artificial ya están impulsando el crecimiento de las Big Tech, pero también están redefiniendo el estándar con el que el mercado evalúa a estas compañías.

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Los resultados de Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta superaron las expectativas de mercado en cuanto a ingresos y ganancias, con Alphabet superando las expectativas en 2,6%, en materia de ingresos, y en un sorprendente 95%, en materia de ganancias por acción (EPS). Microsoft, Amazon y Meta también arrojaron resultados por encima de lo que preveía el mercado.

En los horarios posteriores al cierre de Wall Street, las acciones de las empresas cotizan mixtas, reflejando una lectura más selectiva por parte del mercado frente a los resultados. Alphabet (+0,1%) y Amazon (+1,3%) muestran leves subas: en el primer caso impulsadas por un sólido desempeño en publicidad y una fuerte aceleración de su negocio cloud, y en el segundo caso por la mejora en el crecimiento de AWS y resultados operativos por encima de lo esperado.

Por el contrario, Microsoft (-1,1%) y Meta (-0,3%) registran caídas tras el cierre. En ambos casos, pese a haber superado las estimaciones del mercado, los inversores reaccionan con mayor cautela ante la falta de una aceleración más contundente en cloud en Microsoft y, en el caso de Meta, por el aumento en el guidance de capex y el crecimiento de costos, que reavivan las preocupaciones sobre la sostenibilidad de los márgenes en el contexto de la carrera por la inteligencia artificial.

Punto de inflexión en la industria tecnológica En este contexto, analistas del sector coinciden en que esta temporada de balances marca un momento determinante y, al mismo tiempo, el inicio de una nueva fase en el ciclo de la inteligencia artificial. Dan Ives, Director Global de Investigación Tecnológica en Wedbush, definió los resultados de Microsoft como un “momento de validación” de su estrategia en AI, en un contexto donde la compañía muestra avances concretos en monetización, aunque el mercado mantiene dudas sobre la sostenibilidad de ese crecimiento.

En paralelo, el analista ya anticipaba que Alphabet podía superar expectativas, al considerar que el mercado subestima el potencial de Google Cloud y los negocios vinculados a inteligencia artificial, algo que terminó reflejándose en sus resultados. En el caso de Amazon, Ives destacó que el crecimiento de AWS se encuentra “muy por encima de las expectativas”, impulsado por una demanda sólida en servicios de AI, consolidando su rol como uno de los principales motores del sector. Sin embargo, más allá del desempeño operativo, el foco del mercado se está desplazando rápidamente hacia el nivel de inversión necesario para sostener este ciclo. En este sentido, Jed Ellerbroek, Portfolio Manager en Argent Capital, advirtió que los inversores esperan no ver aumentos en el gasto de capital, reflejando una creciente preocupación por el costo de esta expansión. En esa línea, el propio Ives describe el momento actual como una “cuarta revolución industrial”, pero advierte que los niveles de inversión, con empresas prácticamente “construyendo nuevas ciudades” en infraestructura, están generando nerviosismo entre los inversores. Así, aunque los resultados confirman que la inteligencia artificial ya impulsa el crecimiento de las Big Tech, también representan una “prueba clave” para el mercado, ya que deben demostrar que ese crecimiento puede traducirse en retornos sostenibles en un contexto de inversión sin precedentes. En desarrollo...