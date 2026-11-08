Jensen Huang reconoció haberle sido infiel a su esposa y asumió la responsabilidad por sus acciones. La compañía investigará si el empresario fue blanco de una operación de inteligencia extranjera.

Nvidia abrió una investigación por la presunta relación de su CEO con una empresaria vinculada a China.

La compañía tecnológica Nvidia inició una investigación independiente sobre su CEO y fundador, Jensen Huang , luego de que un informe periodístico señalara que habría mantenido una relación cercana con una empresaria vinculada a China, sospechada de transmitir información a Pekín.

La decisión fue comunicada este domingo por la empresa, que designó un comité de directores independientes, con asistencia de asesores legales externos, para supervisar el proceso. El objetivo será examinar toda la información disponible y determinar si Huang fue blanco de una operación de inteligencia extranjera .

En un mensaje dirigido a los empleados, el empresario reconoció haberle sido infiel a su esposa y asumió la responsabilidad por sus acciones. "Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusas para lo que hice. Lo lamento profundamente", expresó.

El caso tomó relevancia luego de que The New York Times informara que las autoridades estadounidenses investigaban a Alice Huang , una exdirectiva de Megaspeed, una compañía con sede en Singapur que compra chips de inteligencia artificial a Nvidia.

Jensen Huang reconoció haberle sido infiel a su esposa y asumió la responsabilidad por sus acciones.

La firma quedó bajo la lupa de EEUU ante las sospechas de que habría colaborado para que Pekín accediera a chips avanzados de inteligencia artificial cuya exportación a China está prohibida .

En ese contexto, el directorio de Nvidia anunció la apertura de una investigación. "El directorio de NVIDIA inició una investigación independiente a raíz de las recientes informaciones que señalan que el fundador y CEO, Jensen Huang, fue objeto de una operación de inteligencia extranjera. Un comité de directores independientes, con la asistencia de asesores legales externos también independientes, supervisará la investigación", informó la compañía.

Nvidia aclaró que, por el momento, no tiene motivos para creer que se hayan comprometido la seguridad nacional de EEUU ni los secretos comerciales de la empresa. Sin embargo, aseguró que la investigación examinará toda la información disponible y que Huang respalda plenamente el proceso y colaborará con él.

Qué dijo Jensen Huang tras las acusaciones

En su mensaje, el CEO también se dirigió a sus colegas, al directorio, a sus socios y accionistas, y reconoció que sus acciones afectaron la confianza depositada en él.

"Mi responsabilidad es servirles y ser digno de su confianza. No estuve a la altura de esa responsabilidad. Estoy plenamente comprometido con NVIDIA y trabajaré para recuperar su confianza", sostuvo.

Por su parte, un portavoz de la compañía afirmó que Huang está "comprometido a continuar al frente de NVIDIA como CEO, sin interrupciones", pese a la investigación en curso.

El episodio también llegó al Congreso estadounidense. Legisladores republicanos de alto rango de la Cámara de Representantes solicitaron que el empresario brinde explicaciones este mes sobre las acusaciones y el informe que motivó la investigación.