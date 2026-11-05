Hackeos a supermercados en Europa ponen bajo la lupa la seguridad de los dispositivos conectados a Internet

Los ataques afectaron a cadenas de Bélgica y Suecia y también alcanzaron a tres bancos de sangre en Francia. Las autoridades todavía no identificaron a los responsables ni determinaron cómo ingresaron a los sistemas.

Una serie de ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados europeos encendió las alarmas sobre la seguridad de las infraestructuras conectadas a internet. Los episodios provocaron que heladeras y congeladores elevaran su temperatura y obligaron a descartar toneladas de alimentos, con pérdidas millonarias.

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Un primer ciberataque , registrado a mediados de octubre, provocó un aumento drástico de la temperatura en los refrigeradores y congeladores de cientos de establecimientos franceses. Desde el lunes, la lista de países afectados se amplió e incluye a Alemania, Bélgica, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia.

Entre las cadenas afectadas se encuentran Carrefour y Delhaize , en Bélgica, e ICA y Coop, en Suecia. Los ataques también alcanzaron a tres bancos de sangre franceses, según informó el Ministerio de Salud de ese país.

Por el momento, las autoridades no informaron públicamente cómo consiguieron ingresar los atacantes ni identificaron a los responsables . Sin embargo, especialistas en ciberseguridad apuntaron a las debilidades de los dispositivos de refrigeración conectados a internet, en particular aquellos que utilizan contraseñas predeterminadas o programas desactualizados.

"En este caso, el punto débil fue principalmente conectar esos dispositivos a internet. Ni siquiera deberían estar ahí", sostuvo el hacker ético e investigador del Cyber 3 Lab de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Howest, Laurens Singer, en diálogo con Reuters.

Según el especialista, una de las fallas más frecuentes es que los operadores no modifican las contraseñas que vienen configuradas de fábrica. También hay equipos que funcionan con software antiguo y vulnerabilidades conocidas.

Los ciberataques afectaron a toneladas de alimentos y provocaron pérdidas millonarias.

Tras los últimos incidentes, los supermercados informaron el martes que desconectaron de internet los sistemas comprometidos, siguiendo las recomendaciones de Danfoss, proveedor de software para monitorear equipos de refrigeración que también fue afectado. La compañía aseguró que trabaja junto a sus clientes para resolver los problemas.

Por qué los supermercados conectan sus refrigeradores a internet

La digitalización de los sistemas de refrigeración responde a necesidades operativas y económicas. Los supermercados pueden controlar las temperaturas de cientos de locales durante las 24 horas, recibir alertas ante posibles fallas y evitar que los alimentos se echen a perder. También pueden reducir el consumo de energía y permitir que los técnicos intervengan a distancia.

Sin embargo, esa conectividad amplía los puntos de entrada potenciales para los atacantes.

Los incidentes recientes también expusieron un problema más amplio: mientras las empresas destinan recursos a incorporar nuevas tecnologías, otros sistemas esenciales para su funcionamiento cotidiano permanecen desactualizados y con medidas de seguridad insuficientes.

La vicepresidenta sénior de seguridad y estrategia de inteligencia artificial de la firma Darktrace, Nicole Carignan, advirtió sobre esa brecha entre las inversiones tecnológicas y el mantenimiento de la infraestructura en diálogo con la agencia AP.

"Las organizaciones están destinando presupuesto a la IA y a la transformación digital, mientras que los sistemas que mantienen los alimentos fríos, el agua limpia y las luces encendidas a menudo funcionan con hardware que no ha recibido financiación desde su instalación", afirmó.

Los investigadores franceses atribuyeron los problemas a módulos de control remoto obsoletos fabricados por Danfoss y Copeland, una compañía estadounidense. Danfoss indicó que la mayoría de los equipos afectados eran modelos antiguos que ya no recibían actualizaciones de software ni de seguridad. Copeland, por su parte, identificó una vulnerabilidad en controladores que habían sido discontinuados.

Desde el Reino Unido también señalaron que los incidentes estuvieron relacionados con fallas conocidas y problemas básicos de seguridad informática. La ministra de Ciberseguridad, Liz Lloyd, sostuvo que el ataque contra supermercados franceses fue consecuencia de la explotación de vulnerabilidades ya identificadas.

"Es una demostración clara de que una mala higiene cibernética, como contraseñas débiles, sigue poniendo a las organizaciones en riesgo", afirmó.

Richard Horne, director del Centro Nacional de Ciberseguridad británico, agregó que los refrigeradores franceses estaban "conectados directamente a internet con contraseñas predeterminadas". Según explicó, un equipo del organismo emitió advertencias y contactó durante la noche del lunes a organizaciones que tenían tecnología vulnerable expuesta.

Aunque los sistemas avanzados de inteligencia artificial de empresas como Anthropic y OpenAI quedaron bajo escrutinio tras distintas revelaciones sobre ataques informáticos, las primeras investigaciones descartan que esa tecnología haya sido necesaria en los incidentes contra los supermercados.

Quién está detrás de los ciberataques

Las investigaciones todavía no determinaron quiénes llevaron adelante las intrusiones ni cuáles fueron sus motivos.

La Agencia Nacional de Ciberseguridad de Francia (ANSSI) informó que investiga ataques contra sistemas de refrigeración desde mediados de octubre y que coordina medidas de protección con "todos los sectores que podrían verse afectados".