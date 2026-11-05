Tesla desembarca oficialmente en Argentina: cuándo y donde estará el primer local de la marca

La automotriz estadounidense llega con dos vehículos en exhibición y una flota de diez unidades para pruebas de manejo.

La llegada de Tesla contempla una primera etapa de exhibición y una segunda fase comercial con venta directa al público.

Terminó la espera: Tesla prepara su desembarco en nuestro país con un proyecto que tendrá como primera parada la localidad de Martínez. La empresa fundada por Elon Musk abrirá un espacio de exhibición donde los visitantes podrán conocer en persona dos modelos de la marca.

La iniciativa va a tener una segunda etapa durante 2027 , cuando se habilitará un salón de ventas y un circuito de pruebas de manejo con diez unidades. Pero, por lo menos, el momento que esperaban miles de fanáticos argentinos de la marca está por llegar: el público podrá experimentar la conducción de los autos eléctricos de Tesla sin necesidad de viajar al exterior.

El primer espacio de Tesla funcionará en el Nivel 1 de Unicenter, en Martínez, partido de San Isidro. La apertura está prevista para fines de noviembre de este año y contará inicialmente con dos vehículos de la firma , que van a estar disponibles para que los visitantes puedan conocer sus características y diseño. Esta primera instalación tiene una función principalmente de exhibición.

El proyecto contempla dos momentos diferentes . El primero empieza a fines de noviembre, con la exhibición de los autos. El segundo llegará durante 2027, cuando se pondrán en funcionamiento las instalaciones destinadas a la comercialización y las pruebas de manejo.

La posibilidad de manejar un Tesla es una de las principales novedades de la segunda etapa del desembarco. La empresa proyecta habilitar un circuito de test drive en la playa H del estacionamiento de Unicenter, con una flota de diez autos.

El espacio permitirá que los interesados experimenten en primera persona la conducción de los modelos eléctricos. Esta modalidad ya fue implementada por la empresa, que busca acercar sus productos a potenciales clientes antes de concretar una compra.

Las pruebas de manejo estarán disponibles durante 2027, junto con la apertura comercial. Por el momento, no se conoce el día de inauguración, el sistema para reservar turnos ni las condiciones que deberán cumplir quienes quieran participar de la experiencia. Tampoco se confirmó qué vehículos integrarán la flota destinada a los ensayos.

La diferencia entre las dos etapas es importante: quienes visiten Unicenter a fines de noviembre podrán acercarse a los primeros autos exhibidos, pero van a tener que esperar a la implementación del circuito para las pruebas de conducción.

La llegada comercial de Tesla a Argentina

La instalación en Unicenter representa otro paso dentro de un proceso que la firma viene preparando desde hace varios meses. En marzo se formó Tesla Argentina S.R.L., una sociedad local que contempla actividades de importación, comercialización, mantenimiento y reparación de vehículos eléctricos.

Además, la empresa avanzó con la conformación de su estructura regional y la búsqueda de personal para distintas posiciones comerciales y técnicas. El ejecutivo argentino Joaquín Lizarralde es el responsable de la conducción de las operaciones de Tesla para Argentina y Uruguay.

Otro antecedente fue el acercamiento con YPF. En junio, el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, anunció una carta de intención con Tesla para explorar oportunidades de cooperación en infraestructura de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica, un paso fundamental para el proceso.

La llegada también se desarrolla en un contexto de cambios regulatorios para la importación de autos eléctricos. El Gobierno amplió a US$35.000 el valor FOB máximo para los modelos que pueden ingresar mediante el cupo de importación con arancel cero, una modificación que amplía las posibilidades para distintas automotrices internacionales.

La exhibición de noviembre va a ser el primer paso visible de Tesla en el mercado argentino. La venta de vehículos y las pruebas de manejo quedarán para 2027, cuando la empresa avance con la segunda fase de su instalación en el centro comercial bonaerense.