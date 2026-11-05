WhatsApp permitirá enviar mensajes aunque el celular esté apagado: desde cuándo y cómo funciona

La herramienta que prepara la aplicación puede modificar la forma de organizar conversaciones personales y laborales, con nuevas posibilidades para dejar comunicaciones listas con anticipación.

La programación de mensajes en WhatsApp permitirá organizar comunicaciones personales y laborales sin depender de estar conectado al celular.

La posibilidad de enviar un mensaje en WhatsApp sin tener que hacerlo en el momento puede cambiar algunas rutinas cotidianas. La aplicación trabaja en una función que permitirá dejar preparados textos, enlaces, fotos y videos para que se entreguen automáticamente en el día y horario elegidos.

Más allá de la comodidad, la novedad apunta a resolver situaciones frecuentes: recordar un cumpleaños sin tener que esperar hasta la medianoche, enviar un aviso laboral al comienzo de la jornada o compartir información en un grupo sin interrumpir el descanso de sus integrantes. La herramienta ya comenzó a probarse en versiones beta de Android y iPhone, aunque todavía no tiene una fecha confirmada de lanzamiento general.

Uno de los usos más prácticos será la organización de compromisos personales . Los usuarios podrán preparar con anticipación un saludo de cumpleaños, un recordatorio de una reunión o un mensaje para coordinar una actividad, sin depender de acordarse de enviarlo en el momento exacto.

En el ámbito laboral, la función también puede resultar útil para ordenar las comunicaciones. Por ejemplo, una persona podrá redactar un aviso fuera del horario de trabajo y programarlo para que llegue durante la mañana siguiente. De esa manera, no tendrá que enviar mensajes durante la noche o el fin de semana ni depender de estar conectada cuando llegue el momento.

Otro escenario posible es el de los grupos de WhatsApp. La herramienta permitirá dejar preparados anuncios, recordatorios de encuentros o información sobre actividades. Así, quienes administran conversaciones grupales podrán organizar mejor los envíos y evitar que un aviso importante quede olvidado entre otros mensajes.

El celular no tendrá que estar conectado para que se envíen mensajes

Una de las características más importantes de la herramienta es que el envío no dependerá de que el teléfono del remitente esté encendido o conectado a Internet en el horario elegido. La programación se procesa mediante los servidores de Meta, por lo que el mensaje podrá salir aunque el dispositivo esté apagado, sin batería o sin señal.

Esto representa una diferencia frente a algunas alternativas externas que automatizan acciones desde el propio teléfono y pueden requerir que el equipo permanezca encendido y con determinadas funciones activas. Con la opción nativa, el usuario podrá dejar configurado el envío y continuar con sus actividades sin tener que mantener abierta la aplicación.

Además, los mensajes programados conservarán el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp, de acuerdo con la información difundida durante las pruebas. Esto significa que la herramienta mantiene el mecanismo de protección habitual de las conversaciones de la plataforma.

Qué límites tendrá la programación de mensajes

La función permitirá elegir un horario con una anticipación mínima de 10 minutos y máxima de 14 días. Ese margen servirá para resolver tanto envíos inmediatos como comunicaciones que necesiten prepararse con varios días de anticipación.

Sin embargo, existen algunas restricciones. En el caso de las fotografías y los videos, las pruebas permiten programar un solo archivo por envío. Si una persona quiere compartir varias imágenes en un horario determinado, deberá configurar cada una por separado.

También hay una particularidad en los grupos: el mensaje llegará únicamente a quienes integraban la conversación cuando se programó. Por lo tanto, si alguien se incorpora después, no recibirá ese contenido aunque forme parte del grupo al momento del envío.

Los mensajes pendientes podrán consultarse desde un apartado específico dentro de la información del chat. Antes de que llegue el horario seleccionado, el remitente tendrá la posibilidad de eliminarlos si cambia de opinión.

Cuándo llegará la función a todos los usuarios

Por ahora, la programación de mensajes se encuentra en etapa de prueba y su acceso está restringido a determinadas cuentas de las versiones beta de WhatsApp para Android e iOS. La función comenzó a aparecer en Android y luego se extendió a un grupo de evaluadores de iPhone.

La disponibilidad es progresiva: instalar una versión beta compatible no garantiza que la opción aparezca inmediatamente, porque su activación también depende de los servidores de la compañía. Tampoco es necesario que el destinatario tenga la función habilitada para recibir un mensaje programado.

Meta todavía no confirmó cuándo llegará la herramienta a la versión estable de WhatsApp. Hasta que eso ocurra, la mayoría de los usuarios deberá seguir enviando sus mensajes de manera manual o esperar a que la compañía amplíe las pruebas.