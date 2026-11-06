Cuenta regresiva para que llegue GTA VI: Rockstar publicó nuevas imágenes de Lucía, Jason y Vice City a dos semanas del lanzamiento

La espera por Grand Theft Auto VI está por terminar. En esta última etapa, Rockstar Games publicó una nueva colección de imágenes oficiales del videojuego, con escenas protagonizadas por Lucía Caminos y Jason Duval, además de distintos paisajes de Vice City y otros sectores del estado ficticio de Leonida.

La actualización llegó el jueves 5 de noviembre, exactamente dos semanas antes del lanzamiento previsto para el 19 de este mes. La empresa presentó el material en una galería especial de su página web y acompañó la publicación con un mensaje dirigido a los seguidores de la franquicia: el próximo encuentro va a ser en Leonida.

La galería publicada por Rockstar exhibe capturas de distintos ambientes de Grand Theft Auto VI . Vice City vuelve a tener un lugar central, con calles iluminadas, zonas comerciales, vehículos, espacios nocturnos y escenas que reflejan la esencia de una ciudad inspirada en Miami.

Las imágenes también se alejan del entorno urbano para mostrar otros paisajes de Leonida. El territorio ficticio que funciona como escenario del juego incluye zonas costeras, áreas naturales, rutas y sectores pantanosos. La intención es mostrar que la experiencia no estará limitada a recorrer una gran ciudad, sino que tendrá distintos ambientes y actividades.

Las escenas están protagonizadas por situaciones de acción, encuentros con personajes secundarios y momentos del día a día. También hay capturas de persecuciones y enfrentamientos, dos elementos característicos de la saga . Las capturas se pueden consultar en la Launch Gallery de la página oficial de Rockstar Games . La empresa también mantiene una sección de descargas con material audiovisual y artístico de la producción.

Lucía y Jason, los dos personajes principales, vuelven a ser la cara de la campaña promocional. Lucía Caminos y Jason Duval son una pareja que se involucra en una trama criminal después de que un golpe que parecía sencillo sale mal. A partir de ese momento, ambos quedan atrapados en una conspiración que se extiende por Leonida.

Ya se confirmó cuánto pesa el juego

Rockstar Games confirmó que GTA 6 va a requerir hasta 212 GB de espacio disponible para su instalación, aunque el tamaño puede variar según el dispositivo. El dato fue publicado en la sección de soporte oficial de la compañía, que también detalló las fechas para descargar el juego antes de su lanzamiento.

La precarga digital va a comenzar el 10 de noviembre. En PlayStation 5 estará disponible desde la medianoche de cada zona horaria, mientras que en Xbox Series X|S empezará a las 00:00 GMT. Quienes hayan reservado el título podrán descargarlo con anticipación y tenerlo listo para el estreno del 19 de noviembre.

Cuándo sale GTA 6 y en qué consolas estará disponible

Grand Theft Auto VI llega el 19 de noviembre. El lanzamiento inicial está confirmado para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Por el momento, Rockstar no anunció una fecha de salida para computadoras, por lo que quienes esperan jugarlo en PC van a tener que esperar el anuncio. Los datos principales que cada fanático debe saber son:

fecha de lanzamiento: jueves 19 de noviembre

plataformas: PlayStation 5 y Xbox Series X|S

escenario: Vice City y el estado ficticio de Leonida

protagonistas: Lucía Caminos y Jason Duval

El videojuego es la continuación de una franquicia legendaria que tuvo su última entrega principal en 2013, con Grand Theft Auto V. Desde entonces, la expectativa por una nueva producción de la saga creció con cada adelanto, filtración y anuncio.

El primer tráiler oficial de GTA 6 se publicó en diciembre de 2023 y presentó por primera vez a Lucía y parte del escenario. El segundo llegó en mayo de 2025, con más información sobre la relación entre los protagonistas y los personajes que los rodean. En octubre de 2026, Rockstar difundió el tráiler de lanzamiento, antes de publicar esta nueva colección de capturas. La galería del 5 de noviembre constituye uno de los últimos adelantos antes de la llegada del juego.