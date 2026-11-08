Anthropic acordó una operación por u$s3.400 millones para garantizar energía a sus centros de datos de IA + Agregar ámbito en









La empresa detrás de Claude acordó acceder a generadores eléctricos a gas con una capacidad de 1,7 gigavatios. La operación busca garantizar el suministro energético de sus centros de datos.

Anthropic busca garantizar su capacidad energética en medio de la expansión de Claude. La compañía proyecta desembolsar más de u$s500.000 millones en infraestructura durante la próxima década, según Reuters. Depositphotos

La empresa de inteligencia artificial Anthropic cerró un acuerdo valuado en aproximadamente u$s3.400 millones para asegurarse el acceso a generadores eléctricos alimentados a gas, destinados a abastecer sus centros de datos. La operación contempla una capacidad de generación de 1,7 gigavatios y fue informada por el diario británico Financial Times (FT).

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Según el reporte, la compañía detrás del modelo de inteligencia artificial Claude acordó la operación a fines de septiembre con OnePWR Solutions, un proveedor de equipamiento con sede en San Antonio, Texas. El paquete incluye compromisos de adquisición de generadores de alta potencia, además de las capacidades de ingeniería y construcción necesarias para su instalación.

Anthropic invertirá u$s3.400 millones en generadores eléctricos para impulsar su IA La operación no implica la compra de OnePWR por parte de Anthropic ni la incorporación de sus empleados a la compañía tecnológica. En cambio, la firma tomó el control de pedidos de generadores Caterpillar que el proveedor había realizado aproximadamente dos años atrás. De esta manera, busca asegurarse el acceso a equipos cuya disponibilidad se volvió limitada por la creciente demanda de infraestructura energética.

El movimiento refleja un cambio de estrategia entre las grandes compañías de inteligencia artificial, que comenzaron a involucrarse directamente en el abastecimiento de energía para reducir su dependencia de proveedores externos. La expansión de los centros de datos requiere enormes cantidades de electricidad para alimentar los servidores y los sistemas de refrigeración que sostienen el funcionamiento de los modelos de IA.

La operación, informada por el Financial Times, refleja la creciente competencia entre las empresas tecnológicas por asegurarse electricidad para sostener sus centros de datos. La demanda de Claude y el crecimiento de las operaciones de Anthropic aceleraron la necesidad de ampliar su capacidad informática y energética. Según Reuters, la empresa proyecta desembolsar más de u$s500.000 millones durante los próximos diez años para desarrollar infraestructura vinculada con la inteligencia artificial. En ese escenario, garantizar el suministro eléctrico se convirtió en una condición central para sostener su expansión.

El acuerdo también expone la magnitud de la competencia por los recursos necesarios para desarrollar inteligencia artificial. La disponibilidad de energía, los equipos de generación y la capacidad de construcción de nuevos centros de datos se transformaron en factores estratégicos para las empresas tecnológicas. Reuters indicó que no pudo verificar de manera independiente la información publicada por el Financial Times y que Anthropic y OnePWR no respondieron de inmediato a sus consultas.