¡Olvidate de las estafas! Activá el modo antirrobo de WhatsApp con estos pasos

Por eso te compartimos una guía práctica con los pasos oficiales recomendados por Meta para activar el modo antirrobo en WhatsApp . Esta función permite reforzar la seguridad de tu cuenta frente a intentos de acceso no autorizados, especialmente en caso de pérdida o robo del celular.

Este PIN se solicitará periódicamente como recordatorio de seguridad y también se necesitará si alguien intenta registrar tu cuenta desde otro dispositivo.

Instalá solo la app oficial de WhatsApp

Evitá el uso de versiones modificadas de WhatsApp, como WhatsApp Plus o GB WhatsApp. Aunque prometen funciones adicionales, estas aplicaciones no oficiales pueden contener malware o violar tu privacidad. Descargá WhatsApp solo desde fuentes confiables como Google Play Store, App Store o whatsapp.com. Si estás usando una app no oficial, hacé una copia de seguridad, eliminala y descargá la versión original.

Riesgos de usar apps falsas:

Robo de información personal.

Infección por software malicioso.

Suspensión permanente de tu cuenta.

Controlá quién puede agregarte a grupos

Los grupos son un canal común de difusión de estafas. Configurá quién puede incluirte en grupos y protegé tus chats:

Dirigite a Ajustes > Privacidad > Grupos.

Seleccioná entre Todos, Mis contactos o Mis contactos, excepto... para mayor control.

Activá también opciones de seguridad como Face ID o Touch ID, si tu teléfono lo permite.

Aprendé a detectar mensajes sospechosos

Muchos estafadores se hacen pasar por familiares, empresas o soporte técnico. Prestá atención a estas señales de alerta:

Faltas de ortografía o redacción extraña.

Solicitudes de datos bancarios, personales o códigos de verificación.

Enlaces sospechosos o promesas de premios y beneficios.

Pedidos de dinero o propuestas de trabajo poco realistas.

Mensajes que apelan a tu confianza con elogios o urgencia.

Cuando un número desconocido te contacte, WhatsApp te mostrará si tienen grupos en común o si está registrado en otro país. Usá esa información para bloquear, reportar o ignorar el mensaje.