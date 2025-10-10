Qué es el proyecto "Stargate Argentina" por el que OpenAI invertirá u$s25.000 millones en la Argentina







El centro de datos generará miles de empleos directos e indirectos durante su desarrollo y operación, además de un flujo constante de exportaciones digitales."Estamos entusiasmados de trabajar con Argentina, mientras se convierte en un hub de inteligencia artificial para toda Latinoamérica", dijo Altman en un video.

Con "Stargate Argentina" se dará el fuerte desarrollo de la IA en el país.

Tras el anuncio del swap de u$s20.000 millones de salvataje del Tesoro de Estados Unidos, ahora el Gobierno dio a conocer que la empresa OpenAI, creadora de ChatGPT, invertirá otros u$s25.000 millones para el desarrollo de "Stargate Argentina". Se trata de un centro de datos para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en el país, el cual se ubicará en la Patagonia.

A través de un video, Sam Altman (director ejecutivo de OpenAI y creador de ChatGPT) anunció este viernes el proyecto, el cual será montado en un predio de entre cinco y siete hectáreas, y generará miles de empleos directos e indirectos durante su desarrollo y operación, además de un flujo constante de exportaciones digitales provenientes de la capacidad de cómputo del data center.

milei altman.jpg Altman y Milei, en la visita del Presidente a Silicon Valley.

Qué es "Stargate Argentina", el proyecto que anunció el creador de ChatGPT Según estimaciones, la construcción iniciará en 2026 y para finales de 2027 será puesto en línea: en la primera fase comenzará con 100 MW operativos, para luego escalar progresivamente hasta alcanzar la capacidad total.

El proyecto nació a partir de la iniciativa impulsada por Demian Reidel, exjefe del Consejo de Asesores de Milei y actual presidente de Nucleoeléctrica Argentina -la empresa que opera los tres reactores nucleares del país que generan electricidad: Atucha I, Atucha II y Embalse- y por Matías Travisano, cofundador de Sur Energy, quien ayudó al presidente a conectar con Sillicon Valley y falleció recientemente.

Durante el encuentro de hoy, del que participaron Christopher Stephen Lehane, vicepresidente de Asuntos Globales; Benjamin Elliot Schwartz, miembro del equipo de Políticas Públicas y Asuntos Internacionales; Nicolás Andrade, jefe de Asuntos Políticos de América Latina y el Caribe; Ivy Lau-Schindewolf, directora de Asuntos Políticos Internacionales; Mohammed Husain, director de Políticas Públicas Internacionales -todos por parte de OpenAI-; y Demian Reidel, se reiteró el compromiso de posicionar al país como un enclave estratégico para el desarrollo del sector, promoviendo la provisión de energía y a gran escala.