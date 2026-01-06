El dólar blue cerró a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 6 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados: el dólar oficial y los paralelos bajaron, ADRs anotaron mayoría de subas y bonos cayeron
El dólar blue retrocedió $15 y la brecha con el oficial llegó a mínimos de dos semanas
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 6 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.470.
Valor del CCL hoy, martes 6 de enero
El dólar CCL cotiza a $1.538,07 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,6%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 6 de enero
El dólar MEP opera a $1.499,48 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 6 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 6 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.534,50, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 6 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s94.432,87, según Binance.
