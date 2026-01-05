El cruce entre Donald Trump y Gustavo Petro que mantiene viva la tensión regional: "Será mejor que se cuide"

Trump calificó a Petro de “enfermo”, sugirió una intervención en Colombia y el presidente respondió con un duro mensaje sobre soberanía y narcotráfico.

Donald Trump lanzó una dura ofensiva amenazante contra Gustavo Petro , lo calificó de “enfermo” , advirtió que su gobierno podría tener un final anticipado y sugirió incluso una intervención en Colombia , lo que desató una inmediata y extensa respuesta del presidente colombiano sobre soberanía, drogas y relaciones bilaterales.

Desde el Air Force One, mientras se preparaba para viajar de Florida a Washington, el presidente de Estados Unidos se refirió al rumbo político de la región y a la política antidrogas. En ese contexto, apuntó directamente contra Colombia y vinculó su diagnóstico con la reciente operación en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro .

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos , y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo , déjame decirte”, afirmó Trump ante periodistas que viajaban en el avión presidencial. Las declaraciones se produjeron mientras Petro cuestionaba públicamente la detención de Maduro y la calificaba como un secuestro.

El presidente de Estados Unidos sugirió una posible intervención en Colombia y tensó la relación bilateral.

Consultado sobre el alcance de sus palabras, Trump redobló la apuesta y puso en duda la continuidad del presidente colombiano. “No va a estar haciéndolo por mucho tiempo. Él tiene procesadoras de cocaína y fábricas de cocaína. No va a estar haciéndolo por mucho tiempo” , insistió.

En medio del intercambio con la prensa, un periodista preguntó si Estados Unidos contemplaba una intervención militar en Colombia . La respuesta del mandatario fue directa y generó impacto inmediato: “Eh, suena bien para mí. Sí”.

Petro vs Trump.jpg Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Trump con un extenso mensaje en defensa de la soberanía colombiana.

La respuesta de Gustavo Petro a Trump y la defensa de la soberanía colombiana

La reacción del presidente colombiano no tardó en llegar y fue igual de contundente. Minutos antes de las declaraciones más duras de Trump, Petro publicó un extenso mensaje en la red social X en el que rechazó cualquier intervención en la región y cuestionó con dureza al mandatario estadounidense.

“Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el Estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”, escribió.

A nivel personal, Petro también respondió a las acusaciones de narcotráfico. “Usted se tomó la soberbia de castigar mi opinión, mis palabras en contra del genocidio palestino. Su castigo es tratarme falsamente de narcotraficante y de tener fábricas de cocaína, yo no tengo carro, ni haciendas en el exterior, mi casa aún la pago al banco con mi salario. Es injusto y yo lucho contra las injusticias”, expresó.

gustavo petro (1) Petro rechazó cualquier intervención extranjera y defendió su gestión contra el narcotráfico.

En su publicación, Petro defendió su rol como comandante supremo de las Fuerzas Militares y aseguró haber ordenado “la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo”, además de frenar el crecimiento de los cultivos y avanzar con un plan de sustitución voluntaria. También advirtió sobre las consecuencias de una intervención extranjera y lanzó una frase que elevó aún más la tensión: “Si detienen al presidente que buena parte de mi pueblo quiere y respeta, desataran al jaguar popular”.

Durante sus declaraciones, Trump también se refirió a la violencia regional y respaldó los señalamientos de su secretario de Estado, Marco Rubio, sobre Cuba. “¿Sabes por qué? Porque matan a mucha gente. Sí”, afirmó.

Donald Trump asegura que Cuba “está a punto de caer”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba está "a punto de caer" y afirmó que su economía está en la ruina, escenario que se verá empeorado porque ahora no tendrá acceso al petróleo venezolano, tras el ataque contra Caracas que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

"Cuba parece que está a punto de caer, se está hundiendo definitivamente. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano", aseguró el mandatario estadounidense. "Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros", añadió. "Vamos a acabar hablando de Cuba, porque está en decadencia y queremos ayudar a la gente", apuntó.

Donald Trump, Cuba "Cuba está a punto de caer" afirmó Donald Trump. X: @elmundoes

En las declaraciones, realizadas a bordo del Air Force One, Trump consideró que, ante la mala situación económica en la isla, no sería necesaria una operación similar a la que capturó el sábado en Caracas al presidente venezolano. "No creo que necesitemos ninguna acción", aseguró Trump, quien un día antes había declarado a la prensa que consideraba que el gobierno cubano era "muy similar" al venezolano.