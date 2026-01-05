Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 5 de enero

Live Blog Post

Entre el impacto de Venezuela y las nuevas bandas: la city arranca la semana con foco en el petróleo, el dólar y el pago de deuda

Por Giuliana Iglesias

Los primeros días de 2026 ya está dejando un hecho histórico con impacto en los mercados financieros. En el plano internacional, la atención se concentrará en cómo reaccionarán los mercados a la detención de Nicolás Maduro. Este hecho tendrá un correlato inmediato en los metales, principal activo de refugio ante un dólar debilitado, en medio de la inestabilidad geopolítica.

En paralelo, Argentina también enfrenta una semana clave en el frente financiero. Se trata de la primera semana completa bajo el nuevo régimen cambiario, que tuvo su debut el viernes y que mantiene al mercado atento a las primeras intervenciones del Banco Central, en particular a los primeros movimientos que señalen compra de reservas.

