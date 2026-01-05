SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
5 de enero 2026 - 08:20

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 5 de enero

A cuánto operan el dólar, los bonos y las acciones este viernes.

A cuánto operan el dólar, los bonos y las acciones este viernes.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar comienza a operar con una semana completa luego del debut, el viernes pasado, del nuevo esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación. En el plano local, la atención del mercado estará puesta en el pago de vencimientos de deuda en moneda extranjera por unos u$s 4.200 millones, un factor clave que llevará a los inversores a seguir de cerca los próximos movimientos del Ministerio de Economía.

Más allá del frente doméstico, la mirada también se traslada al escenario internacional. Venezuela vuelve a ocupar un lugar central en la agenda, en un contexto geopolítico tenso que promete añadir volatilidad y presión a los mercados financieros y a las bolsas globales en este lunes 5 de enero.

Live Blog Post

Entre el impacto de Venezuela y las nuevas bandas: la city arranca la semana con foco en el petróleo, el dólar y el pago de deuda

Por Giuliana Iglesias

Los primeros días de 2026 ya está dejando un hecho histórico con impacto en los mercados financieros. En el plano internacional, la atención se concentrará en cómo reaccionarán los mercados a la detención de Nicolás Maduro. Este hecho tendrá un correlato inmediato en los metales, principal activo de refugio ante un dólar debilitado, en medio de la inestabilidad geopolítica.

En paralelo, Argentina también enfrenta una semana clave en el frente financiero. Se trata de la primera semana completa bajo el nuevo régimen cambiario, que tuvo su debut el viernes y que mantiene al mercado atento a las primeras intervenciones del Banco Central, en particular a los primeros movimientos que señalen compra de reservas.

Lee la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias