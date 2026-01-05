Intervención de EEUU en Venezuela, EN VIVO: el cruce de Donald Trump con Gustavo Petro, la situación de Nicolás Maduro y el panorama en Caracas

Tras meses de tensión y operaciones en el mar Caribe, Estados Unidos intervino con un "ataque a gran escala" sobre Venezuela, tal como detalló Donald Trump. Como resultado fue capturado y extraditado el líder venezolano, Nicolás Maduro, quien pasó la noche recluido en Nueva York, mientras se define su futuro ante la Justicia local.
Con la presencia de la Argentina, la CELAC se reunió por la captura de Nicolás Maduro y no logró consensos
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) concluyó este domingo una reunión urgente sin consenso para fijar una posición común sobre la captura de Nicolás Maduro, el traslado del mandatario y de Cilia Flores a Estados Unidos y el bombardeo de objetivos militares en Venezuela.
El encuentro, de carácter ministerial y realizado por videoconferencia, había sido solicitado el sábado por el Gobierno de Brasil, en un contexto marcado por la rápida escalada regional tras la operación estadounidense. Según fuentes conocedoras del desarrollo de la reunión, desde el inicio existía poca expectativa de alcanzar un acuerdo unificado.
La CELAC, cuya presidencia pro tempore está en manos de Colombia, reúne a todos los países de América Latina y el Caribe, lo que expuso con claridad la división política frente a los hechos ocurridos en Venezuela. En la mesa virtual convivieron gobiernos que se expresaron de manera diametralmente opuesta sobre la legitimidad y las consecuencias de la intervención.
