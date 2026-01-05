SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
5 de enero 2026 - 07:50

Intervención de EEUU en Venezuela, EN VIVO: el cruce de Donald Trump con Gustavo Petro, la situación de Nicolás Maduro y el panorama en Caracas

Nicolás Maduro detenido en Nueva York
Por

Trump adelantó que su administración va a "gobernar Venezuela hasta lograr una transición segura y racional". Desde Caracas, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió la liberación de Maduro, a quién reconoció como único presidente legítimo

En tanto que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano definió que Rodríguez asuma como presidenta interina, mientras que el gobierno de Venezuela se declaró en estado de emergencia y llamó a activar milicias. En las últimas horas, se dieron a conocer videos e imágenes del ingreso de Nicolás Maduro al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde fue trasladado por la DEA. Seguí en vivo todas las novedades y actualizaciones en Ámbito.

Live Blog Post

Con la presencia de la Argentina, la CELAC se reunió por la captura de Nicolás Maduro y no logró consensos

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) concluyó este domingo una reunión urgente sin consenso para fijar una posición común sobre la captura de Nicolás Maduro, el traslado del mandatario y de Cilia Flores a Estados Unidos y el bombardeo de objetivos militares en Venezuela.

El encuentro, de carácter ministerial y realizado por videoconferencia, había sido solicitado el sábado por el Gobierno de Brasil, en un contexto marcado por la rápida escalada regional tras la operación estadounidense. Según fuentes conocedoras del desarrollo de la reunión, desde el inicio existía poca expectativa de alcanzar un acuerdo unificado.

La CELAC, cuya presidencia pro tempore está en manos de Colombia, reúne a todos los países de América Latina y el Caribe, lo que expuso con claridad la división política frente a los hechos ocurridos en Venezuela. En la mesa virtual convivieron gobiernos que se expresaron de manera diametralmente opuesta sobre la legitimidad y las consecuencias de la intervención.

Leé la nota completa

Live Blog Post

El hijo de Nicolás Maduro rompió el silencio: habló de "traiciones" y llamó a la movilización en Venezuela

Horas después de la captura de Nicolás Maduro y su traslado a una cárcel federal de Nueva York, su hijo y diputado Nicolás Maduro Guerra difundió un mensaje en el que habló de traiciones internas, llamó a sostener la movilización en las calles y buscó marcar una posición propia dentro del chavismo.

El audio, difundido este domingo en redes sociales y cuya autenticidad fue confirmada por su entorno, expuso por primera vez una grieta discursiva dentro del oficialismo, hasta ahora enfocado exclusivamente en denunciar la detención de Maduro como una agresión extranjera. “La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo va a revelar”, afirmó el diputado en el mensaje.

En esa línea, Maduro Guerra prometió presencia política activa y contacto directo con la militancia. “Ustedes nos verán en las calles, nos verán junto al pueblo, nos verán enarbolar la bandera de la dignidad”, sostuvo, al tiempo que rechazó cualquier gesto de repliegue. “Quieren que aparezcamos débiles, pero no vamos a mostrar debilidad”, agregó.

Leé la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias