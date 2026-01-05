El euro hoy -sin impuestos- cerró a $1.680 para la compra y a $1.780 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este lunes 5 de enero
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizan este lunes 5 de enero
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este viernes 2 de enero
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó a $1.808,75 para la compra y a $1.840,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.314.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 5 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.470.
A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 5 de enero
El dólar blue cotiza a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, lunes 5 de enero
El dólar CCL cotiza a $1.544,75 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,1%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 5 de enero
El dólar MEP opera a $1.501,49 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 5 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 5 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.530,00, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 5 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s94.103,35, según Binance.
Dejá tu comentario