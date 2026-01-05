Mega vencimiento de deuda: Economía lanza un canje de letras dólar linked por solo dos semanas

El llamado tiene por objetivo que el rollover de las letras que vencen el 16 de enero se haba “con el menor nivel de incertidumbre posible”. Los nuevos bonos concluyen el 30 de enero.

El Ministerio de Economía lanzó este lunes un canje de bonos dólar linked, en concepto de bonos que vencen el 16 de enero, por un monto que superaría los $6 billones . El objetivo es que el refinanciamiento de esa deuda “se haga con el menor nivel de incertidumbre”.

Para ello convocó a una licitación para el próximo viernes 7 de enero. Allí se ofrecerá canjear la dólar linked denominada técnicamente como D16E6 por otra cuyo vencimiento será el 30 de enero (D30E6). Es decir, se ofrece un canje por bonos que vencerán dos semanas después.

De acuerdo con datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) el 16 de enero vencen $6 billones de la letra que se ofrece canjear. Al pasar a fin de mes, se sumará a otro vencimiento de igual naturaleza por $651.000 millones.

“El objetivo de esta licitación es que el roll over de los instrumentos de cobertura Dolár Linked se realice con menor incertidumbre ”, informó el Ministerio de Economía.

La recepción de las ofertas comenzará a las 11:30 y finalizará a las 15:00 del miércoles 7 de enero de 2026 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día lunes 12 de enero de 2026 (T+3).

La licitación será con un único pliego competitivo. Los participantes deberán indicar la cantidad de valor nominal en dólares estadounidenses.

Economía afronta abultados vencimientos en el inicio de 2026

Enero cuenta con un abultado vencimiento de deuda en pesos. El Ministerio de Economía tiene un escenario desafiante en el primer cuatrimestre del año en lo relacionado a vencimientos de deuda en moneda local. Se estima que en el primer cuatrimestre del año llegaría a unos $87 billones.

En enero, de acuerdo con estimaciones de Adcap Grupo Financiero y del economista Federico García Martínez, vencerán poco mas de $31 billones, de los cuales unos $19 billones corresponden a bonos de tasa fija. Es de recordar que, de acuerdo con estimaciones privadas, la mitad de los bonos emitidos están en poder de las propias agencias y dependencia del Estado.