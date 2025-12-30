Tu año con ChatGPT: la opción de OpenAI para ver cómo usaste la Inteligencia Artificial en 2026 + Seguir en









Desde tareas laborales hasta consultas cotidianas o proyectos creativos. Conocé tu historial de chateo con una simple función.

OpenAI busca fortalecer la relación con sus usuarios y destacar el rol que ChatGPT ocupa en su día a día.

La lógica de los “resúmenes del año” llegó al universo de la Inteligencia Artificial con: “Your Year with ChatGPT”(Tu Año con ChatGPT), una nueva experiencia que permite a los usuarios acceder a un balance personalizado de su interacción con la herramienta durante todo 2025.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de la compañía en X y apunta a ofrecer una mirada retrospectiva sobre el uso real de ChatGPT. Lejos de limitarse a cifras aisladas, la propuesta combina visualizaciones, patrones de uso y datos contextualizados que reflejan cómo la IA acompañó distintos momentos del año.

La función comenzó a habilitarse de forma progresiva y, por ahora, su disponibilidad es acotada. OpenAI optó por un despliegue inicial en mercados seleccionados, una estrategia habitual en la industria tecnológica para evaluar el comportamiento de los usuarios antes de una expansión más amplia.

gpt-51-novedad-de-openai-foto-creada-con-chatgpt-XUCB7WKVZNDMNOMYGF4RQML7NE Qué es “Tu año con ChatGPT” y cómo funciona “Your Year with ChatGPT” es en sí una especie de informe anual interactivo. A partir del historial de conversaciones del usuario, la herramienta identifica tendencias, temas recurrentes y momentos destacados, y los presenta en un formato visual que busca facilitar la lectura y la comprensión del vínculo entre la persona y la IA.

Para acceder a esta experiencia es necesario cumplir con ciertos requisitos técnicos:

Tener activadas las opciones de historial de chats y memoria

Contar con la versión más reciente de la aplicación Una vez habilitada, la función construye una narrativa que pone el foco en el uso concreto de la herramienta, más que en métricas frías o estadísticas aisladas. En esta primera etapa, OpenAI confirmó que la función está disponible únicamente en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. No se informó un cronograma oficial para su llegada a otros países, ni tampoco si en el futuro formará parte de beneficios exclusivos para planes pagos.