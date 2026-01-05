Los bonos en dólares operan dispares en la previa del vencimiento de deuda y en medio de la tensión global por Venezuela + Seguir en









Los títulos soberanos muestran movimientos mixtos en la antesala del pago de u$s4.200 millones, con el mercado atento a la estrategia oficial para cumplir el vencimiento sin afectar reservas.

Cómo operan los mercados este lunes 5 de enero. Depositphotos

Los bonos en dólares operan dispares este lunes 5 de enero, a pocos días del pago de vencimiento de deuda en dólares, mediados por un clima de tensión global tras la detención de Nicolás Maduro por EEUU. En ese contexto, los bonares suben hasta 0,2%, mientras que los Globales cede hasta 0,1%. El riesgo país, se ubica en 553 puntos básicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Argentina enfrentará en 2026 vencimientos de deuda en moneda extranjera por casi u$s20.000 millones, con el primer pago relevante concentrado en el corto plazo. El próximo viernes vence un compromiso por u$s4.200 millones y el Gobierno busca cerrar en los próximos días un préstamo tipo repo con bancos internacionales para completar los fondos necesarios sin mostrar una caída significativa de las reservas del Banco Central (BCRA).

Noticia en desarrollo.-