Los bonos en dólares operan dispares este lunes 5 de enero, a pocos días del pago de vencimiento de deuda en dólares, mediados por un clima de tensión global tras la detención de Nicolás Maduro por EEUU. En ese contexto, los bonares suben hasta 0,2%, mientras que los Globales cede hasta 0,1%. El riesgo país, se ubica en 553 puntos básicos.
Los bonos en dólares operan dispares en la previa del vencimiento de deuda y en medio de la tensión global por Venezuela
Los títulos soberanos muestran movimientos mixtos en la antesala del pago de u$s4.200 millones, con el mercado atento a la estrategia oficial para cumplir el vencimiento sin afectar reservas.
-
Los bonos venezolanos saltan más de 25% tras la intervención de EEUU: qué pasará con su deuda y los litigios internacionales
-
La multimillonaria deuda en dólares de Venezuela: ¿quiénes están en la fila para cobrarla?
Argentina enfrentará en 2026 vencimientos de deuda en moneda extranjera por casi u$s20.000 millones, con el primer pago relevante concentrado en el corto plazo. El próximo viernes vence un compromiso por u$s4.200 millones y el Gobierno busca cerrar en los próximos días un préstamo tipo repo con bancos internacionales para completar los fondos necesarios sin mostrar una caída significativa de las reservas del Banco Central (BCRA).
Noticia en desarrollo.-
Dejá tu comentario